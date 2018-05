De Samsung Gear Fit2 Pro is een modern ogend sporthorloge. De Gear Fit2 Pro is ten opzichte van vorige Gear Fit-modellen verder verbeterd. De nieuwe Gear Fit2 Pro heeft een ingebouwd GPS-systeem om locaties en routes te onthouden en met de Spotify app kan men overal naar muziek luisteren door een playlist in de offline modus af te spelen. Maar boven alles maakt de Gear Fit2 Pro het nog makkelijker om sport- en fitnessprestaties bij te houden.

De Samsung Gear Fit2 Pro is met afmetingen van 51,3×25×10 mm en een gewicht van 34 gram slanker en lichter dan bijvoorbeeld de Gear S horloges. Er is een small versie voor mensen met kleine polsomtrek (125-170mm) en een large voor mensen met een grotere polsomtrek (155-210mm). De Fit2 Pro is verder leverbaar in helemaal zwart of in het zwart met een rode onderkant. Het apparaat wordt geleverd inclusief een USB-lader, handleiding en bijpassend bandje. Het geheel zit verpakt in een vierkante zwarte doos. Voor de bediening beschikt de Gear Fit2 Pro over twee knoppen aan de zijkant en een langwerpig aanraakscherm. Aan de achterkant zitten de sensoren die de nodige metingen verrichten. De Gear Fit2 Pro oogt degelijk, is waterdicht (5 ATM), heeft 4GB opslaggeheugen, Dual Core 1.0 Ghz werkgeheugen en een Curved Super Amoled-scherm met een resolutie van 216×432 pixels. Standaard is de Gear Fit2 Pro al voorzien van diverse apps, waaronder een weer-app, muziekspeler, wereldklok enzovoort. Verder wordt een aantal zogeheten watchfaces meegeleverd waarmee men de schermweergave kan wijzigen. Een volle accu is volgens opgave van de fabrikant toereikend voor drie dagen normaal gebruik.

Gear Fit-app

Om gebruik te kunnen maken van de Gear Fit2 Pro dien je het apparaat te koppelen aan je smartphone via de Gear Fit-app. Naast Android wordt ook iOS van Apple ondersteund. Dat betekent dat iPhone-gebruikers die niet zo gecharmeerd zijn van de vierkant Apple smartwatches ook de Gear Fit2 Pro kunnen gebruiken in combinatie met hun iPhone. Wij hebben de Gear Fit2 Pro gekoppeld aan een iPhone. De koppeling verliep probleemloos en nadat de bluetooth-verbinding tot stand was gekomen werkte alles goed. In de Gear Fit-app is een belangrijke plaats ingeruimd voor Samsung Health, de gezondheidsapp van Samsung. Deze app houdt onder andere bij hoeveel stappen je op een dag hebt gedaan, hoe vaak je een trap bent opgelopen, je hartslag en als je het apparaat ‘s nachts aanhoudt ook slaapgegevens. Ook kan je het aantal calorieën dat je hebt genuttigd, het aantal gedronken glazen water en koppen koffie handmatig bijhouden. De app geeft ook een waarschuwing als je te lang stil hebt gezeten en vraagt je om weer te gaan bewegen. Sportieve activiteiten worden automatisch herkend en ondergebracht onder Wandelen, Rennen, Fietsen of Trektocht. En dankzij de ingebouwde GPS hoeft men ook niet meer een smartphone mee te nemen om de afgelegde route in kaart te brengen. In de Gear Fit-app kan men bij Batterij ook de actuele status van de batterij zien en bij Opslag en RAM respectievelijk de vrije opslagruimte en het vrije werkgeheugen. Bij Aanbevolen wijzerplaten worden suggesties gedaan voor schermontwerpen. Tot slot kan men via het tabblad Instellingen via de opties Meldingen, Apps, Gear Music Manager, Zoek mijn Gear, Samsung Health, Samsung Galaxy Apps, Info Gear en Over Samsung Gear Fit, tal van zaken instellen of wijzigen.

Praktijk

Het scherm van de Gear Fit2 Pro is helder en goed leesbaar. De bediening via de knoppen aan de zijkant en het aanraakscherm voldeed prima. Bij een notificatie trilt het horloge licht en ook tijdens het sporten krijgt men soms een opbeurende boodschap voorgeschoteld. De registratie van het aantal verbrande kcal, gedane stappen, gelopen trappen en hartslag geven een goede indruk van je conditie, met als kanttekening dat de trappenregistratie vaak niet klopt. Onder de noemer Training kunnen in de app ruim 90 activiteiten, van Aerobics tot Zwemmen, worden ingesteld. Bij elke activiteit kan men in het apparaat vooraf een doel instellen. Via het scherm van de Fit2 Pro kan men een specifieke activiteit selecteren en vervolgens daarvoor een doel instellen. Dat doel kan bijvoorbeeld de duur, een minimale afstand of het aantal te verbranden calorieën zijn. Heeft men een en ander ingesteld, dan is een druk op Start voldoende om de training te beginnen. In de bijbehorende Samsung Health app kan men door het opgeven van leeftijd, gewicht en lengte, en het bijhouden van wat men eet, drinkt en hoe goed men slaapt een nog beter beeld krijgen van zijn of haar conditie.

Conclusie

De Samsung Gear Fit2 Pro is een fraai ogend sporthorloge. De bediening met aanraakscherm en knoppen werkt in de praktijk prima. De standaard geïnstalleerde Samsung Health app biedt veel inzicht in de gezondheid en het gedragspatroon van de drager. Ook handig is dat alle meldingen van de gekoppelde smartphone op het scherm van de Gear Fit2 Pro kunnen worden getoond. Hierdoor kan de smartphone wat vaker in de broekzak blijven. De Gear Fit2 Pro is in eerste instantie bedoeld voor fanatieke sporters, maar mensen die om wat voor reden hun gezondheid in de gaten moeten houden of hun conditie willen verbeteren kunnen ook veel baat hebben aan dit horloge en de bijbehorende Samsung Health app. De Samsung Gear Fit2 Pro kost momenteel € 188,- en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.samsung.nl.