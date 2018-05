Anno 2018 zijn apps oftewel applicaties – handige programmaatjes op smartphone of tablet – gemeengoed geworden. Voor iedereen die droomt van het maken van de volgende top 10-app heeft uitgeverij Visual Steps een interessant boek uitgebracht: Programmeer je eigen iPhone en iPad apps (ISBN 9789059056039). De eenvoudig te volgen voorbeelden in dit boek laten je op een speelse manier starten met het creëren van je eigen apps.

Het 336 pagina’s dikke boek telt 18 hoofdstukken en is geschikt voor gebruikers MacOS Sierra (10.12) en hoger. De hoofdstukken zijn verdeeld over drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op Apple’s krachtige, beginnersvriendelijke programmeertaal Swift. Je werkt in de playground van het gratis programma Xcode, een interactieve omgeving waar je met code kan spelen en daarbij direct het resultaat ziet! Aan de hand van duidelijke instructies leer je tegelijkertijd ook de basisbeginselen van het programmeren, zoals hoe je informatie opslaat, beslissingen maakt en functies uiteenzet voor het organiseren van code. Na deze introductie maak je in de volgende twee delen stap-voor-stap twee complete apps. De eerste is Birthday Tracker, een handige app waarmee je verjaardagen opslaat en automatisch een herinnering ontvangt als iemand jarig is. De tweede is een spelletje genaamd Schoolhouse Skateboarder. In dit spel moet de speler objecten ontwijken en punten scoren door al springend gems uit de lucht te halen. Na het maken van beide apps heeft de programmeertaal Swift geen geheimen meer voor je. Want zaken als variabelen en constanten maken om gegevens in te bewaren, if-uitdrukkingen en conditionals gebruiken om keuzes te maken, for-in- en while-loops gebruiken om herhaling toe te passen, optionals gebruiken om problemen te voorkomen, verzamelingen gegevens beheren in arrays en dictionaries, functies schrijven die meerdere malen aangeroepen kunnen worden om een taak uit te voeren, en classes maken met de eigenschappen van objecten, passeren allemaal de revue. Een prima boek voor iedereen die kennis wil maken met de programmeertaal Swift en de wereld van het programmeren willen betreden! Het boek kost € 22,95 en is onder andere te koop bij Bol.com.