Panasonic heeft met de Lumix FT7 een robuuste compact camera geïntroduceerd, die speciaal gemaakt is voor buitenactiviteiten. De Lumix FT7 is waterdicht tot 31 meter diepte en schokbestendig tot 2 meter. Met de nieuwe Live View Finder (LVF), de 20,4-megapixel beeldsensor en 28 mm groothoek met 4,6x optische zoom, is de FT7 de perfecte camera voor ervaringen in de lucht, natuur of het water. De camera is verkrijgbaar in het zwart, blauw of oranje.

Het robuuste, vorstbestendige (tot -10 °C), drukbestendige (tot 100 kg) en tevens compacte ontwerp zorgt ervoor dat je in de meest veeleisende en moeilijke omstandigheden geen moment mist van bijvoorbeeld een prachtige duik, een indrukwekkende skisprong of een adembenemende surfactie. Met het gloednieuwe 0,2-inch 1.170.000 pixels equivalent LVF (Live View Finder), is zelfs een onderwerp dat van achter wordt verlicht of in de sterke zon staat niet meer te missen. Het 3 inch LCD-scherm aan de achterkant heeft een resolutie van 1.040.000 pixels. Alles is mogelijk en elk actiemoment kan perfect worden vastgelegd met snelle burstopnames bij 10 bps en de Light Speed AF. Uiteraard is deze camera tevens uitgerust met de uiterst soepele, hoge resolutie 4K-Video en 4K Photo functie. De camera beschikt verder over diverse bewerkingsmogelijkheden, zoals 22 creatieve filters, time-lapse shots en een panoramamodus voor zowel horizontale als verticale panoramabeelden. In het donker is de camera ook te gebruiken als zaklamp, zonder dat de camerafunctie ingeschakeld moet worden. Ideaal voor nachtelijke avonturen in de natuur. De mooiste beelden inclusief geotags kunnen dankzij de ingebowude WiFi-functie snel worden gedeeld via WhatsApp, Instagram of Facebook. De Panasonic Lumix FT7 komt in juni op de markt en gaat € 429,- kosten.

Kijk voor meer informatie op www.panasonic.nl.