Netgear heeft onder de naam Arlo Pro 2 een verbeterd thuisbeveiligingssysteem, bestaand uit een basisstation en twee of meer draadloze 1080p HD-kwaliteit IP-camera’s, op de markt gebracht. Het systeem werkt draadloos waarbij de camera’s via een eigen WiFi-kanaal contact maken met het basisstation. De camera’s worden gevoed door netstroom of via een in de camera te plaatsen accu. Via een gratis te downloaden Arlo-app kan men het systeem in gebruik nemen en bedienen. Wij namen de proef op de som.

De Netgear Arlo Pro 2 is leverbaar in diverse sets met een basisstation en 2, 3 of 4 camera’s. Wij hebben de set met twee camera’s getest. Deze set wordt geleverd in een groen/witte verpakking met één van de twee IP-camera’s duidelijk zichtbaar achter plastic. De camera’s zijn van het zogeheten bullet-type met afgeronde hoeken en wegen slechts 136 gram. In de doos vinden we het basisstation, de twee draadloze camera’s, netvoedingsadapters voor basisstation en camera, accu’s voor de camera’s, diverse kabels, magnetische wandbevestigingen en een set schroeven. Opvallend zijn vooral de bevestigingsplaatjes met ronde zilverkleurige bol waarop een camera met behulp van de ingebouwde magneet kan worden geplaatst. Dit maakt het systeem bijzonder flexibel. Ook het ontbreken van draden of netvoeding aan de camera’s is vooral buiten een pluspunt. De maximale videoresolutie van de Arlo Pro 2 camera’s is 1080p HD (1920×1080 pixels) en de beelden worden opgeslagen in H.264 videoformaat. De camera’s hebben een beeldhoek van 130 graden en voor het maken van nachtopnamen beschikken de camera’s over ingebouwde 850 nm LED-verlichting met een maximaal bereik van circa 7,5 meter.

Installatie

Om het systeem in gebruik te nemen heeft men de bijbehorende Arlo-app nodig. Deze kan men gratis downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. Vervolgens sluit men het basisstation met behulp van de meegeleverde netwerkkabel aan op de router van het thuisnetwerk, sluit de netvoeding aan, steek de stekker in een stopcontact en zet het basisstation aan via de aan/uit-schakelaar op de achterkant. Na verloop van tijd gaan de eerste twee LED-lampjes onderaan het basisstation groen branden. Nu dient men eerst een gebruikersaccount aan te maken, klik in de app op Nieuw systeem instellen. De app gaat op zoek naar het basisstation in je thuisnetwerk en toont in het volgende scherm het serienummer van het basisstation. Controleer dit nummer aan de onderzijde van het basisstation. Stel hier ook de juiste tijdzone in en klik dan op Doorgaan. In het volgende scherm dien je het apparaat een naam te geven. Daarna dien je een aantal gegevens in te voeren voor het aanmaken van een gebruikersaccount. In het scherm Plankeuze kunnen thuisgebruikers kiezen uit drie video-opslagopties in de Cloud, te weten een Basic, Premier en Elite. De eerste optie Basic is gratis en biedt 7 dagen video-opslag en ondersteuning van maximaal 5 camera’s. Voor de meeste thuisgebruikers is dat een prima optie. Voor zakelijke gebruikers zijn er vier video-opslagopties beschikbaar. Maak een keuze en klik tot slot op Doorgaan.

Camera’s

In het volgende scherm Synchroniseren, dien je beide camera’s te synchroniseren met het basisstation. Dit doe je door eerst de Sync knop bovenop het basisstation kort in te drukken en zodra het groene Sync-ledje (middelste) gaat flikkeren, druk je kort (2 sec) op de sync-knop bovenop een camera. Een flikkerend blauw lichtje aan de voorkant van de camera geeft aan dat de synchronisatie gaande is. Herhaal dit proces ook voor de tweede camera. Klik daarna op Doorgaan. De installatie is nu voltooid. In de app zijn nu beide camera’s zichtbaar. Klik eventueel op de knop Live om het live-beeld te bekijken. Als het beeld van beide camera’s goed functioneert, wordt het tijd om de camera’s op de gewenste plek te plaatsen. Bij de camera’s wordt een bevestigingsplaat geleverd met een metalen bol waarop de camera met behulp van de ingebouwde magneet kan worden geplaatst. Met één schroef kan men elke plaat vastzetten op elke gewenste plek. Aangezien de camera’s waterdicht zijn, kunnen ze ook buiten worden geplaatst. Dat is meteen de grote kracht van dit systeem. Er zijn optioneel ook diverse accessoires verkrijgbaar voor buitengebruik, zoals een zonnepaneel en wandbevestigingsmateriaal.

Instellingen

Nadat de camera’s zijn geplaatst kan men in de app diverse instellingen aanpassen om het systeem naar eigen inzicht te optimaliseren. Via de knop Instellingen rechtsonder op het thuisscherm vindt men informatie over de geïnstalleerde apparaten, het gebruikersaccount en het systeem. Hier kan men ook via de optie Verleen toegang derden toegang tot de beelden geven. Handig als men op vakantie gaat en iemand anders op afstand een oogje in het zeil kan houden. Via de optie Modus krijgt men toegang tot Mijn apparaten. Hier kan men de bewegings- en audiodetectie in- en uitschakelen, een tijdschema dat de camera’s aan moeten staan aanmaken, en de optie Geofencing activeren. Via de optie Bibliotheek kan men de bij een bewegings- of audiodetectie opgeslagen beelden bekijken. De beelden worden per dag en op tijd opgeslagen. Via de optie Filter kan men eventueel de gewenste camera en detectiesoort (beweging of audio) selecteren om gerichter te zoeken. Handig is Look Back-functie waarbij al video word opgenomen nog voordat beweging wordt gedetecteerd. De drie seconden aan extra beeldmateriaal zorgen voor een completer beeld van wat er is gebeurd. Via de knop Apparaten keert men weer terug naar het startscherm. Hier zien we twee recente beelden van de camera’s onder elkaar staan. Door op Live te klikken krijgen we het actuele beeld te zien. Via de knop Instellingen rechtsboven elk camerabeeld kan men bij Naam de camera een specifieke naam, bijvoorbeeld Tuin, geven. Via de optie Video-instellingen kan men een bewegingsdetectiegebied instellen en bij Energiebeheer kan men de meest optimale instelling voor wat betreft beeldkwaliteit en/of batterijlevensduur selecteren. Via Geluidinstellingen kan men de in de camera ingebouwde microfoon en luidspreker aan- of uitzetten en het volume van de luidspreker instellen.

Praktijk

De installatie verliep probleemloos en het plaatsen van de camera’s leverde ook geen problemen op. De magnetische wandbevestiging kan men met slechts één schroef vastzetten en dankzij de bolvorm kan men de camera vervolgens heel gemakkelijk in elke gewenste richting positioneren. Nadeel is natuurlijk wel dat de camera gemakkelijk is mee te nemen. Zaak dus om ze bijvoorbeeld in de tuin dan ook buiten handbereik op te hangen. Ook het spierwitte uiterlijk helpt dan niet echt. Het draadloze signaal overbrugde zo’n 15 meter zonder problemen. Als men een live beeld bekijkt kan men dit schermgroot maken via het meest rechtse knopje in de balk onderaan het beeld. In deze balk vindt men ook knoppen om een video-opname of een foto te maken, de belichting aan te passen, de microfoon te gebruiken, en het geluid aan of uit te zetten. Via de knop Pauze helemaal links kan men het live beeld stoppen en keert men terug naar het thuisscherm. Het terugkijken van beelden via de Bibliotheek gaat ook goed. Ook hier kan men eventueel besluiten om opgenomen beelden via de optie Delen met derden te delen. Via Download kan men een opname downloaden en via Verwijderen weggooien. Het nut van de opties Favoriet en Doneer ontgaat ons. Al met al leverde de bediening geen noemenswaardige problemen op, al is de app wel een beetje onlogisch ingedeeld.

Conclusie

De Netgear Arlo Pro 2 set met twee camera’s kost € 499,95 en is online onder andere bij Bol.com verkrijgbaar. Voor dat geld krijgt men een degelijk bewakingssysteem, dat dankzij de draadloze IP-camera’s zeer flexibel in gebruik is. De camera’s zijn waterdicht en dus ook buiten (tot -10°C) prima inzetbaar. De geleverde beeldkwaliteit is goed en ook de nachtmodus levert bruikbare beelden. De app voldoet, maar is niet altijd even logisch ingedeeld. Nadeel is wel dat voor een aantal functies de camera op netstroom moet zijn aangesloten. Wie echter op zoek is naar een eenvoudig camerabeveiligingssysteem voor vooral rond het huis zou deze set zeker moeten overwegen. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.netgear.com.