Epson introduceert nieuwe Expression Home-printers

Steeds meer mensen willen grotere flexibiliteit bij de manier waarop ze afdrukken, dus heeft Epson standaard WiFi Direct toegevoegd aan zijn nieuwste reeks van compacte en betaalbare alles-in-één printers voor thuisgebruik, waardoor mobiel afdrukken nog gemakkelijker wordt. De nieuwe printers bieden mogelijkheden voor afdrukken, scannen en kopiëren.



Thuisprinters hoeven volgens Epson niet ingewikkeld te zijn. Ze moeten betaalbaar, gebruiksvriendelijk en stijlvol zijn en talloze flexibele manieren bieden om af te drukken. Niemand heeft de tijd of het geduld om met vervelende draden te rommelen of ingewikkelde installatieprocedures te doorlopen. Daarom bieden de nieuwste Epson Expression Home-printers (XP-255, XP-257, XP-352, XP-355, XP-452 en XP-455) eenvoudige, draadloze mobiele afdrukopties. Alle printers bieden WiFi, zodat mensen overal in huis draadloos kunnen afdrukken en scannen, terwijl WiFi Direct gebruikers in staat stelt direct af te drukken vanaf een compatibel mobiel apparaat, zonder over een draadloos netwerk te hoeven beschikken. Voor gebruikers die meer vrijheid willen, biedt de XP-352/355 een geheugenkaartsleuf en LCD-scherm van 3,7 cm, plus Apple Airprint en Google Cloud Print. De XP-452/455 gaat nog een stapje verder met de toevoeging van Scan-to-cloud en een ruim LCD-scherm van 6,8 cm.

Epson Connect

De Expression Home-serie blijft tevens het voordeel bieden van gratis downloadbare oplossingen voor mobiel afdrukken met Epson Connect . Eén daarvan is de Epson iPrint-app voor draadloos afdrukken en scannen overal in huis. Voor artistiek aangelegde gebruikers maakt de Creative Print- app het mogelijk foto’s rechtstreeks vanuit Facebook af te drukken, eigen wenskaarten en briefpapier te maken en zelfs foto’s om te zetten in sjablonen voor een kleurboek. Email Print maakt het bovendien mogelijk om vanaf vrijwel elke locatie ter wereld af te drukken via het e-mailen van bestanden naar de printer. Deze printers maken gebruik van de Claria Home-inkten van Epson – een vierkleuren inktset die de ideale combinatie biedt van dye en pigmentinkten. Deze inktset produceert scherpe, duidelijke tekstdocumenten en glossy foto’s van hoge kwaliteit. Bovendien hoeft alleen de verbruikte kleur te worden vervangen, omdat gebruik wordt gemaakt van afzonderlijke inktpatronen.

De Expression Home XP-255/257, XP-352/355, XP-452/455 zijn verkrijgbaar vanaf 1 juni 2018 voor een prijs van respectievelijk € 79.-, € 89,- en € 109,-.

Kijk voor meer informatie op www.epson.nl.