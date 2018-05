Download: Ashampoo Backup 2018

Ashampoo heeft in de vorm van Ashampoo Backup 2018 een nieuwe versie van hun gebruiksvriendelijke back-upprogramma op de markt gebracht. Met dit hulpprogramma kan men van hele schijfpartities inclusief het besturingssysteem back-ups maken en vervolgens herstellen. Dankzij dagelijkse automatische updates zullen de back-ups altijd up-to-date zijn, terwijl een efficiënte compressietechnologie de back-upbestanden zo klein mogelijk maakt.

Voor het gebruik van Ashampoo Backup 2018 is geen technische kennis vereist. De gebruikersinterface van het programma is intuïtief en spreekt voor zich. Na installatie, waarbij men zich dient te registreren met naam en e-mailadres, verschijnt het hoofdscherm van Ashampoo Backup 2018. Hier geeft men bij ‘Deze stations back-uppen’ op van welke stations een back-up moet worden gemaakt en bij ‘Naar deze map’ de locatie waar de back-upbestanden moeten worden bewaard. Dat kan een USB-schijf, maar ook een netwerkschijf elders in het thuisnetwerk zijn. Bij ‘Wanneer back-uppen’ geeft men de frequentie – dagelijks of wekelijks – van de back-upprocedure op en bij ‘Te bewaren oude back-ups’ het aantal back-ups dat men wil bewaren. Bedenk daarbij dat bij elke extra versie alleen de verschillen worden opgeslagen. Bij ‘Laatste back-up’ wordt een logboek bijgehouden van alle back-ups en bij ‘Back-up status’ kan men de in de vorm van een voortgangsbalk de status van de huidige back-upprocedure zien.

De inhoud van een back-up kan worden bekeken via ‘Backup inhoud tonen’ en back-ups kunnen worden hersteld via de optie ‘Herstellen’ of via de Windows Verkenner. Via de menu-optie Herstelsysteem kan men een reddingsschijf op CD/DVD of USB-drive aanmaken die u uit de brand kan helpen in geval van een totale systeemcrash. Hoewel Ashampoo Backup 2018 zeer weinig systeemmiddelen (resources) vereist kan men de toepassing via Instellingen > Automatisch pauzeren eventueel tijdelijk pauzeren wanneer u de volledige kracht van uw PC nodig hebt. Permanente gegevenscontrole garandeert bovendien dat er geen fouten tijdens het back-upproces in de back-ups kunnen sluipen. De eerste keer kan het back-upproces – afhankelijk van de omvang van de geselecteerde drive – wel even duren. Daarna gaat het allemaal sneller omdat dan alleen de wijzigingen worden opgeslagen.

Conclusie

Ashampoo heeft met Ashampoo Backup 2018 een gebruiksvriendelijk back-upprogramma op de markt gebracht. De gebruikersinterface is duidelijk en spreekt voor zich. Men kan geen specifieke mappen opgeven, maar wel stations apart selecteren. Handig is ook dat de back-ups bewaard kunnen worden in mappen op netwerkstations, zoals van een NAS. Hebt u nog geen back-upprogramma, dan is dit freewareprogramma zeker het proberen waard. Via onderstaande link kan men het programma downloaden. Aanbevolen!

Klik op www.ashampoo.com om het programma te downloaden.