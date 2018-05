Brother VC-500W kleurenlabelprinter

De Brother VC-500W labelprinter maakt labels in alle gewenste kleuren met behulp van de ZINK Zero Ink-technologie. Het printen van kleurenlabels is nu beschikbaar en betaalbaar dankzij rolcassettes die gebruikmaken van het populaire ZINK papier met kleurkristallen. De kristallen worden bij verhitting geactiveerd met als resultaat een hoogwaardige, kleurenafdruk zonder het gebruik van inkt. Omdat de printer gebruik maakt van cassettes met doorlopende rollen, is het mogelijk om labels tot wel 40 cm lengte op maat te ontwerpen en af te drukken.

Dankzij de mogelijkheid om snel labels in kleur af te drukken, is de compacte printer ideaal voor zeer diverse omgevingen zoals kantoren, horeca, evenementen, voedselproductie, faciliteitenbeheer en onderwijs, maar ook geschikt voor de thuis- en hobbymarkt. De labels kunnen binnen bedrijven gebruikt worden om de administratie of het archief efficiënt te organiseren, voor opvallende signalering en om belangrijke informatie te benadrukken. De VC-500W kan eenvoudig via USB of WiFi worden aangesloten op een desktop, zodat labels volledig op maat ontworpen kunnen worden met behulp van de geavanceerde Brother P-touch labelontwerp-software. Daarnaast is het mogelijk om via de gratis Color Label Editor app, labels te printen vanaf een smartphone of tablet via WiFi. Gebruikers kunnen aangepaste labels ontwerpen door de grootte en het lettertype van de tekst te wijzigen, foto’s uit de fotogalerij toe te voegen, kaders te gebruiken, de kleur van de tekst en achtergrond te veranderen of de stempelfunctie te gebruiken om de tekst te herhalen. De verschillende functies van het apparaat zorgen voor een optimale gebruikerservaring; labels kunnen netjes op maat worden afgesneden met een simpele swipe op het touchpad. De rolcassette geeft via de app aan hoeveel lengte er nog op de rol zit. Er is keuze uit vijf verschillende labelbreedtes (9, 12, 19, 25 en 50 mm) met een lengte van 5 meter, waardoor er voor elke toepassing een passend label gemaakt kan worden.

De Brother VC-500W labelprinter kost circa € 155,-.

Kijk voor meer informatie op www.brother.nl.