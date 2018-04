Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek over Google Foto’s verschenen. In Zo werkt Google Foto’s – Haal meer uit je smartphone (ISBN 9789463560283) gaat auteur Hans Frederiks uitgebreid in op de werking van Google Foto’s. Deze gratis app van Google voor het beheren en bewerken van met je smartphone gemaakte foto’s is gratis beschikbaar voor gebruikers van een Android-telefoon of iPhone.

Google Foto’s is een uitgebreide, krachtige en vooral leuke app! De ingebouwde assistent maakt automatisch collages, animaties, herinneringen en meer. Maar natuurlijk kun je ook zelf aan de slag. Daarnaast kent de app vele mogelijkheden om je foto’s te verbeteren en te bewerken. En uiteraard is het ook mogelijk om met een andere camera gemaakte foto’s in Google Foto’s op te nemen. Dit 100 pagina’s tellende boek gaat uitgebreid in op de vele – vaak verborgen – functies van Google Foto’s. Op die manier haal je het meeste uit deze handige app. Het boek telt zeven hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat Google Foto’s is en wat men er mee kan doen. In het tweede hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij de algemene instellingen, de gebruikersinterface en het werken met Google Foto’s in een webbrowser. Het volgende hoofdstuk is gewijd aan het scherm Foto’s en het bewerken van beelden. Het delen van foto’s wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid behandeld. De Zoekbalk en de – in de EU verborgen – functie Gezichtsherkenning wordt in het vijfde hoofdstuk besproken. En in hoofdstuk 6 lees je hoe je zelf albums, animaties, diavoorstellingen met muziek en collages kunt maken. In het laatste hoofdstuk wordt tot slot aandacht besteed aan de overige menu’s en instellingen. Het helder geschreven boek is rijkelijk geïllustreerd met screendumps. Het boek kost € 17,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.