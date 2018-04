Voorzie foto’s van GPS-data met Geotag Photos Pro 2

App-maker TappyTaps heeft met Geotag Photos Pro 2 een compleet nieuwe versie van hun populaire applicatie voor het vastleggen van fototrips uitgebracht. Deze nieuwe versie heeft een vernieuwde gebruikersinterface, een verbeterde log-functie, evenals automatische iCloud, Dropbox en Google Drive uploadondersteuning. Wij namen de proef op de som.

In de wereld van digitale fotografie worden automatisch tal van gegevens aan een digitale opname gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan het cameramodel, het gebruikte objectief, de sluitertijd en het diafragma. Deze worden bewaard in de EXIF-header die in elk JPEG-of RAW-bestand zit. Door ook GPS-coördinaten aan deze EXIF-gegevens toe te voegen is later altijd terug te vinden waar op aarde de foto gemaakt is. Er zijn inmiddels camera’s op de markt die over een ingebouwde GPS-logger beschikken, maar die zijn op de vingers van een hand te tellen. Voor de meeste fotografen is het dan ook een hele uitdaging om achteraf de GPS-coördinaten (de lengte- en breedtegraad) van de plek waar het beeld is gemaakt aan de feitelijke opname toe te voegen. Dat wilt u niet handmatig doen. De Geotag Photos Pro 2 app biedt dan uitkomst. Met deze kleine applicatie verandert u uw iPhone of Android smartphone in een handige geotagger waarmee u een afgelegde route (track) kunt vastleggen. Doordat de datum en tijd van elk routepunt bekend is kunnen daarna de GPS-coördinaten softwarematig gekoppeld worden aan de gemaakte opnamen. Voorwaarde hiervoor is wel dat klokken in de camera en uw smartphone synchroon lopen.

Installatie

Wij hebben Geotag Photos Pro 2 uitgeprobeerd op een iPhone, maar de app is ook beschikbaar voor Android smartphones. Na installatie tikt u op het icoon Geotag Photos Pro 2 en verschijnt het startscherm. De eerste keer moet men toestemming geven dat de app je berichten mag sturen en gegevens beschikbaar wil stellen aan Bluetooth-apparaten in de buurt ook als je de app niet gebruikt. We tikken daarna op Let’s start en vervolgens wordt in drie stappen uitgelegd hoe men de app dient te gebruiken. De eerste stap is het synchroniseren van de klokken van camera en smartphone, daarna een fototrip met de app loggen en tot slot de gemaakte beelden op de computer voorzien van de juiste GPS-coördinaten (geotaggen). Na deze introductie komt men in het feitelijke hoofdscherm met daarin de boodschap Create new trip. Via de knop Logging interval kan men eventueel de intervaltijd (standaard 2 minuten) van de autologfunctie wijzigen. De app toont verder drie tabbladen onderaan het scherm: Record, History en Settings. Record is het huidige venster, via History wordt een overzicht getoond van alle opgeslagen trips en via Settings kan men in het tabblad General bij GPS accuracy de minimale logafstand en bij GPS location using opgeven of men gebruik wil maken van alleen GPS of GPS+GSM. Verder kan men hier onder ander de notificaties instellen, de optie Metric (meter) of Imperial (yard) selecteren, het automatisch uploaden van trips aan- of uitzetten, en kaarttype (standaard, satelliet of hybride) selecteren. Via het tabblad Cloud services kan men de gewenste clouddienst activeren. Als alle instellingen zijn gedaan, dan bent u klaar voor uw eerste trip.

Geologgen

Het loggen van een trip is vrij simpel. Dit doet men door rechtsboven op het plusteken (+) te tikken. In het venster Create trip wordt nu gevraagd de nieuwe trip een naam te geven. Typ een duidelijke naam en tik op Done. In het volgende venster wordt nogmaals gemeld dat men de klok van de camera moet synchroniseren met die van de smartphone. Handig is dat de lokale tijd ook wordt getoond. Tik tot slot op Start. De GPS-ontvanger wordt geactiveerd en zodra de locatie is bepaald doet de applicatie zijn werk. Via de optie Logging interval kan de interval waarmee waypoints worden vastgelegd eventueel worden gewijzigd. Deze staat standaard op 2 minuten, maar kan eventueel sneller (continu, 30 en 60 sec) of langzamer (5, 10, 20 en zelfs 1 uur) worden ingesteld. Voor een wandeling door een stad voldoet 30 sec prima. Tijdens de trip kan men het geologgen – indien nodig – eventueel pauzeren door op Stop te tikken en daarna weer op Start. Is men klaar, dan tikt men op de knop Stop. Het bijbehorende logbestand wordt meteen naar de (in de instellingen geselecteerde) clouddienst(en) in GPX-formaat verstuurd. Tik op Trip details en van de zojuist gelogde trip worden starttijd, duur, afstand en aantal gelogde waypoints getoond. Via de knop Show all trip parts kan men de volledige trip op Google Maps zichtbaar maken. Het groene en rode cirkeltje zijn het start- en eindpunt, en de bolletjes in de groene lijn zijn de gelogde waypoints. Door er op te tikken wordt het logtijdstip getoond. Oudere logbestanden zijn via History te raadplegen. Tik in de lijst op een van de trips en de desbetreffende trip wordt op Google Maps getoond.

Geotaggen

Om gemaakte beelden te kunnen geotaggen dient men gebruik te maken van de bijbehorende Geotag Photos Pro software. Deze software is beschikbaar voor Linux, Mac en Windows. Wij hebben de Windows-versie gedownload. Na installatie kan men kiezen uit Geotag Photos Pro en Geotag Photos Offline. Met het eerste programma kan men direct inloggen op Geotagphotos.net en via een online verbinding de beelden van GPS-data voorzien en met het tweede programma kan men een en ander offline op de eigen computer doen. Wij prefereren dit laatste. De functionaliteit en werking van de offline versie zijn identiek aan de online versie. Het enige verschil is dat men eerst via Select source GPX file for geotagging een GPX-bestand op de eigen harde schijf moet selecteren en vervolgens bladert men via de optie Select directory with photos naar de map waarin de foto’s staan die men wenst te geotaggen. Het benodigde GPX-bestand kan men via een van de ondersteunde clouddiensten naar de eigen computer kopiëren. Na deze handelingen opent het programma de beelden en na een klik op Start geotagging gaat het aan de slag en voorziet het alle beelden van de bijbehorende GPS-coördinaten. Het voordeel van deze offline versie is dat men nu niet meer afhankelijk is van een internetverbinding en een applicatie ‘ín the cloud’. U kunt nu overal uw beelden geotaggen. Via Setup kan men overigens opgeven of men de GPS-data in de EXIF van het beeld wil plaatsen of in een apart XMP sidecard bestand. In het laatste geval blijft het originele beeldbestand onaangeroerd. Lopen onverhoopt de tijden van camera en app niet helemaal synchroon, dan kan men dat eventueel nog achteraf corrigeren via de optie Fixing camera time rechtsonder.

Conclusie

Geotag Photos Pro 2 doet wat het beloofd. De applicatie registreert exact waar u bent en via een softwareapplicatie kunt uw JPEG- én RAW-beelden van GPS-coördinaten voorzien. De voordelen zijn duidelijk. U hoeft geen aparte GPS-logger aan te schaffen, RAW-bestanden worden ondersteund en de trip wordt tevens vastgelegd in GPX-formaat. De Geotag Photos Pro 2 app kost € 7,99. Men kan de app eerst uitproberen, want de eerste drie trips zijn gratis. Voor digitale fotografen met een iPhone of Android smartphone is dit wat ons betreft een ‘must-have’ app. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.geotagphotos.net.