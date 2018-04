Sony introduceert draagbare projector MP-CD1

Sony heeft een kleine, maar krachtige draagbare projector ge:introduceerd. De MP-CD1 weegt slechts 280 gram en is zo groot als een handpalm. Dit veelzijdige model projecteert op ieder oppervlak tot 120 inch vanaf ongeveer 3,5 meter. De MP-CD1 is geluidsstil en daardoor ideaal voor zakelijke presentaties, gaming, events, voor op reis of een spontane filmavond.

Dankzij een opstarttijd van slechts vijf seconden is de MP-CD1 snel inzetbaar. De projector is eenvoudig te verbinden met een Sony PlayStation, Google Chromecast of Microsoft Wireless Display Adapter via de HDMI/MHL-poort. Het draadloos delen van informatie via een smartphone of tablet is hierdoor zeer eenvoudig. De projector is voorzien van DLP IntelliBright. Deze technologie maakt gebruik van slimme algoritmen om de helderheid van het beeld te verhogen zonder afbreuk te doen aan de batterijduur. Dankzij een innovatief ontwerp wordt opwarming van de projector geminimaliseerd, ook bij een hoge helderheid. De MP-CD1 produceert 105 ANSI-lumen en is uitgerust met een ingebouwde batterij van 5000 mAh.

Dit garandeert ruim twee uur lang scherpe en heldere beelden. De gebruikersduur kan worden verlengd door het apparaat op te laden via de USB-C-poort. Dit kan zowel via reguliere power adapter als een portable powerbank. De MP-CD1 is uitgerust met automatische keystone-correctie voor een beeldweergave zonder vervorming. Daarnaast zorgt de dynamische beeldmodus voor heldere beelden onder alle omstandigheden. Aan de onderzijde van de projector is een statiefaansluiting bevestigd zodat de MP-CD1 overal geïnstalleerd kan worden. De Sony MP-CD1 heeft een adviesprijs van € 400,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.