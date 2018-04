Samsung VL350 en VL550 speakers

Samsung heeft de komst van twee stijlvolle VL350 en VL550 speakers aangekondigd. Met ondersteuning voor HD Audio en Distortion Cancelling voor lage tonen zorgen de speakers voor prachtig geluid, of je nu houdt van klassiek of hiphop. Bovendien hebben de slimme speakers WiFi. Zo stuur je ze met de SmartThings app op je smartphone aan. Ook regel je het geluid met een magnetische, verplaatsbare knop die je overal op vastklikt. Samsung ontwikkelde de speakers samen met AKG. Daarmee zijn dit de eerste producten die volgen uit de recente overname van Harman.

De VL-speakers zijn getuned door AKG, wat betekent dat de speakers excellente geluidskwaliteit leveren. En door de ondersteuning voor HD Audio en Distortion Cancelling klinkt je favoriete muziek nóg beter. Uiteraard heb je op de VL550 en VL350 via WiFi en Bluetooth beschikking over de streamingdiensten die je gewend bent, maar luister je ook naar muziek via de AUX-ingang. De twee modellen in de serie zijn beschikbaar in zwart en wit met een afwerking van hout en aluminium. De compacte VL350 heeft een woofer en tweeter en is 22 x 21 x 7 cm. De VL550 beschikt over drie woofers en twee tweeters voor stereogeluid en is 52 x 21 x 7 cm in grootte. Beide speakers zijn te koppelen aan de televisies van Samsung, waardoor je ook bij het kijken van films geniet van stereogeluid. De verkoopadviesprijs van de VL350 bedraagt € 299,-, de verkoopadviesprijs van de VL550 is € 499,-. Beide speakers zijn medio april beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op www.samsung.nl.