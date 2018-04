Nest Cam IQ outdoor verkrijgbaar

De vorig jaar door Nest aangekondigde nieuwe outdoor beveiligingscamera, de Nest Cam IQ outdoor, is nu ook in ons land verkrijgbaar. Deze camera biedt haarscherpe videobeelden en intelligente functies om je van belangrijke en praktische informatie te voorzien. De Nest Cam IQ outdoor laat niet alleen zien wat er gebeurt. Hij is ook slim genoeg om het verschil te zien tussen een persoon en de kat van de buren, waardoor hij een precieze melding kan afgeven.

Wanneer de Nest Cam IQ outdoor een persoon opmerkt, stuurt hij een persoonsmelding naar je mobiel. De camera zoomt automatisch in en blijft de persoon volgen, zodat je beter ziet wat hij of zij doet. En met een abonnement op Nest Aware kan hij je zelfs via een melding laten weten of het een vriend of gezinslid is, of iemand die je niet kent. Aan de basis van dit alles ligt de slimme software van de Nest Cam IQ outdoor, die zorgen voor een betere bescherming rondom het huis. Net als de indoorversie is de Nest Cam IQ outdoor voorzien van Supersight dat je met de digitale 4K-sensor, HDR en HD-video (1080p) tot 12x laat inzoomen. Zo krijg je een scherper beeld van een bepaald gebied, bijvoorbeeld je tuin. Hij kan ook automatisch inzoomen op iemand die naar je huis loopt. Je krijgt dan een volgshot in close-up te zien met een breed gezichtsveld van 130°. En als het donker is, wordt het hele gebied gelijkmatig verlicht door de infrarood-leds van Nachtzicht. De Nest Cam IQ outdoor is met zijn IP66-classificatie zeer weerbestendig en robuust genoeg om regen, sneeuw en storm te weerstaan. En af en toe besproeien met de tuinslang kan ook geen kwaad. Het netsnoer kan worden weggewerkt, dus er kan niet met de camera worden geknoeid en hij zit stevig vast aan je huis.

Diefstalpreventie

Schrik ongewenste bezoekers af met de krachtige luidspreker (15 keer zo sterk als die van de Nest Cam Outdoor) en de functie Paten en luisteren in HD. Wanneer je via de app praat, gaat de lichtring van de Nest Cam IQ outdoor pulseren om de aandacht van de ongewenste gast naar de camera te trekken. De Nest Cam IQ outdoor wordt aangesloten op het stopcontact. Dit betekent dat je dag en nacht continu live HD-beelden (1080p) kunt krijgen op je mobiel, tablet of laptop. Videobeelden worden op het apparaat versleuteld via een veilige 128-bits AES-verbinding met TLS/SSL. En authenticatie in twee stappen biedt optionele extra beveiliging van je Nest-account. Dankzij de over-the-air updates wordt je camera automatisch geüpdatet. Een beveiligingscamera heeft meestal pas nut als je op het juiste moment naar de videostream kijkt. Maar met de Nest Cam IQ outdoor profiteer je meteen na installatie van zijn intelligentie, en weet je wat er op de belangrijke momenten speelt.

Nest Aware

Als je een abonnement neemt op Nest Aware, krijgt de Nest Cam IQ outdoor toegang tot nog meer intelligentie via geavanceerde algoritmen in de cloud. Ook krijg je de beschikking over een continue videogeschiedenis van 5, 10 of 30 dagen vanaf € 5 per maand. Het is dan ook mogelijk om specifieke gebieden in het gezichtsveld van de camera te markeren, die je nauwlettender in de gaten wilt houden (zoals je achtertuin). Dit betekent dat je alleen meldingen krijgt wanneer er activiteiten of personen in die gebieden worden waargenomen. Dankzij de krachtige technologie voor gezichtsherkenning kan de Nest Cam IQ outdoor mensen herkennen en categoriseren, en bekenden van onbekenden onderscheiden. Zo weet je wanneer je kind thuiskomt van school of een niet-herkende persoon je huis binnenkomt. Soms gebeurt er iets buiten beeld. Wanneer de Nest Cam IQ outdoor iemand hoort praten of een hond hoort blaffen, stuurt hij je een melding.

De Nest Cam IQ outdoor kost € 379,- en is onder andere te koop bij Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www.nest.com.