Draadloos mediabestanden kopiëren met Photos Companion

Microsoft heeft onder de naam Photos Companion een app op de markt gebracht, waarmee men draadloos beelden kan overzetten van smartphone of tablet naar een Windows 10 PC. De app is gratis te downloaden en werkt samen met de Foto’s app die standaard al in Windows 10 zit.

De Microsoft Photos Companion app is beschikbaar voor iOS en Android. Wij probeerden de app uit op een iPhone. Na het downloaden van de app, openen we de Microsoft Foto’s app op onze Surface Pro 4 met Windows 10 Pro. Voorwaarde is wel dat de apparaten – smartphone of tablet en Windows 10 PC – in het zelfde WiFi-netwerk zijn aangemeld. We moeten nu eerst rechtsboven op Meer informatie (drie punten) klikken en Instellingen kiezen. Hier dient men onder Extra’s de optie Aanvullende previewfuncties weergeven aan te zetten. Sluit daarna het venster en start de Foto’s app opnieuw. Klik nu rechtsboven in het menu op Importeren > Van mobiel via WiFi. Er verschijnt nu een QR-code op het scherm. Open de Photos Companion app op smartphone of tablet en scan vanuit de app de QR-code die op het scherm van de computer wordt getoond. Vervolgens komt men in de Camera roll waar men de beelden en/of video’s kan selecteren die men naar de PC wil kopiëren. Heeft men een selectie gemaakt, dan tikt men rechtsboven op Done en de bestanden worden via het lokale WiFi-netwerk draadloos naar de PC verzonden. De verzonden beelden worden geplaatst in een speciale map genaamd Imported from Photos Companion. Deze map vindt men onder Afbeeldingen. Een prima app met als enige nadeel, dat men voor elke kopieersessie een nieuwe QR-code moet inscannen. Desondanks biedt deze app een prima manier om foto’s en video’s vlot over te zetten van smartphone of tablet naar computer. Ons advies: downloaden die gratis app en uitproberen!

Kijk voor Apple iOS hier en voor Android hier.