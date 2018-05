Grote update Windows 10

Vandaag komt er een grote update voor Windows 10 beschikbaar. Deze update helpt je effectiever en slimmer gebruik te maken van je kostbare tijd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verbeteringen in Microsoft Edge, maar ook aan volledig nieuwe functionaliteiten en toepassingen in Windows.

Een van die nieuwe oplossingen is Timeline. Hiermee kun je eenvoudig navigeren naar eerder gebruikte documenten en toepassingen. Met Timeline vind je niet alleen sneller terug waar je eerder mee bezig was, je kan er ook op andere Windows 10-apparaten mee verder gaan. Of het nou een document of aankoop op een website was. Altijd bereikbaar en online zijn heeft veel voordelen, echter brengt het ook uitdagingen mee. Door de constante stroom aan meldingen en informatie die we de gehele dag ontvangen is concentreren moeilijker geworden. In deze Windows 10-update maakt Microsoft daarom de functie Focus Assist beschikbaar. Hiermee kun je met één klik focussen op wat op dat moment het belangrijkste is, doordat bijvoorbeeld e-mail- en social media-meldingen worden uitgeschakeld. Als je deze modus uitschakelt krijg je een overzicht van de meldingen die je gemist hebt. Je kan ook bepaalde personen uitzonderen, waardoor je door hen wel onderbroken kan worden in je focustijd.

Lees meer over de beschikbaarheid en de vernieuwingen in Windows 10 in deze Engelstalige blogpost van Microsoft.