Hebt u al de website bezocht waar u kunt uitzoeken of er een wachtwoord van u ergens is uitgelekt en nu op straat ligt? Als er een ding de laatste tijd duidelijk is geworden, dan is het dat men niet overal hetzelfde wachtwoord voor moet gebruiken. Als men zich ergens aanmeldt – bijvoorbeeld bij een webwinkel – met een e-mailadres, maak dan steeds een uniek wachtwoord aan. En noteer dat dan op een veilige plek. Bij uitgeverij Visuals Steps is een boek verschenen waarin men dergelijke gegevens kan noteren. Als u sowieso het boek Uw belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar (ISBN 9789059055841) helemaal invult, dan krijgt u vanzelf een duidelijk overzicht van al uw belangrijke gegevens die u eventueel tezamen met andere belangrijke papieren in een ordner op een veilige plek (kluis) kunt opbergen.

Een greep uit de gegevens die in het 224 pagina’s tellende boekwerk genoteerd kunnen worden: gegevens over uzelf, partner, familie en andere belangrijke personen; testament of codicil (indien opgemaakt door een notaris); medische contactpersonen; bankzaken; verzekeringen; werkgevers, uitkeringen en pensioen; woning en onroerend goed; voertuigen; belastingzaken en toeslagen; energie, gas en water; televisie-, internet- en (mobiele) telefonieabonnement; andere abonnementen en lidmaatschappen; huisdieren; wensen na overlijden enzovoort. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan internetaccounts en online wachtwoorden, compleet met tips om veilige wachtwoorden te kiezen! Door het boek zo volledig mogelijk in te vullen maakt u uw eigen persoonlijk archief. Dankzij het voorgestanste papier kan men ingevulde pagina’s ook eenvoudig in een ordner met bijbehorende documenten opbergen. Al met al een prima oplossing om persoonlijke informatie overzichtelijk op te bergen, zodat men in geval van calamiteiten niet hoeft te zoeken. Het boek kost € 14,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!