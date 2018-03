Windows 10 is de nieuwste versie van het veelzijdige besturingsprogramma van Microsoft, dat ook op tablets gebruikt kan worden. Met de terugkeer van het menu Start, gecombineerd met de tegelinterface van Windows 8, en de nieuwe browser Microsoft Edge, is Windows 10 belangrijk gewijzigd in vergelijking met Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8. Werken met deze nieuwe versie roept dan ook onvermijdelijk vragen op. Het bij uitgeverij Van Duuren Media verschenen Windows 10 overstap- en updateboek (ISBN 9789463560269) van auteur Peter Kassenaar loodst nieuwe gebruikers soepel door de vernieuwingen heen en helpt bij het upgraden, installeren en behouden van bestanden, programma’s en instellingen.

Daarnaast maakt men kennis met de belangrijkste vernieuwingen en apps en leert men Windows 10 naar uw hand te zetten en efficiënt te gebruiken. Het 148 pagina’s tellend boekje telt acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk maakt men kennis met Windows 10 en in het tweede hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het updaten van een PC met oudere Windows-versie naar Windows 10. Het Bureaublad, menu Start, de Taakbalk en het Actiecentrum komen in de volgende drie hoofdstukken uitgebreid aan bod. Hoofdstuk 6 staat helemaal in het teken van de meegeleverde Windows apps en het downloaden en installeren van nieuwe apps komt in het zevende hoofdstuk voorbij. In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de werking en gebruik van de nieuwe webbrowser Microsoft Edge. Al met al een prima boekje voor nieuwe gebruikers om wegwijs te worden in Windows 10. Het kost € 14,99 en is onder andere te koop bij Bol.com.