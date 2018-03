Samsung introduceert nieuwe TV’s

Samsung heeft de komst van diverse nieuwe TV-modellen aangekondigd. De nieuwe collectie bestaat uit QLED TV’s, UHD TV’s, Premium UHD TV’s en TV’s met extra grote schermen van 75 inch en groter. Samsung heeft de beeldkwaliteit verder verbeterd door met Direct Full Array sterkere contrasten mogelijk te maken. Ook bevatten de TV’s diverse nieuwe mogelijkheden en designinnovaties. Zo gaat de TV door Ambient Mode in stand-by in zijn omgeving op. Ook merkt de TV het op zodra je binnenkomt. De TV geeft dan automatisch het nieuws, weerbericht en andere relevante informatie op het scherm weer.

In Samsung’s TV-collectie van 2018 gaan slimme mogelijkheden en een verbeterde beeldkwaliteit hand in hand. Zo maakt de Samsung Q9F 2018 QLED TV gebruik van de Direct Full Array (DFA) contrast-technologie. Nauwkeurig gecontroleerde LED’s verzekeren een sterk contrast in alle beelden op het scherm. De Q9F 2018 QLED TV heeft bovendien een helderheid van maar liefst 2.000 nit. De Ambient Mode zorgt ervoor dat de TV er óók prachtig uitziet als hij niet aan staat. Ambient Mode stelt zelf vast hoe de kamer er uitziet en past het scherm in stand-by daar op aan. Je ziet dus niet langer een zwart scherm, maar een elegant object dat er mooi uitziet in iedere omgeving. Ook merkt de TV wanneer iemand de kamer binnenkomt. Vervolgens activeert het scherm en zie je voor jou relevante content, van file-informatie tot nieuws en weer. En wanneer je de kamer verlaat, schakelt de TV automatisch weer uit.

One Invisible Connection

Met één enkel snoer verbind je de TV via One Invisible Connection met andere apparaten en het stopcontact. De data- en stroomtoevoer verloopt via een stijlvol systeem met de snelheid van het licht. De kabel is gemaakt van Teflon. Dit materiaal is bestand tegen extreme temperaturen en staat bekend om zijn duurzaamheid. Deze kabel in combinatie met de One Remote Control zorgt voor optimaal gebruiksgemak van de televisie en alle randapparatuur. Samen met verbeteringen op het gebied van beeldkwaliteit en design blinken de nieuwe Smart TV’s van Samsung uit in intelligentie. Zo gaat het installeren van Wi-Fi en apps veel sneller met Easy Set-up. Via de SmartThings-app koppel je een Galaxy smartphone aan de TV en gebruik je deze als afstandsbediening. Ook deel je video’s tussen verschillende schermen en heb je via je smartphone toegang tot programmagidsen. De nieuwe Samsung TV’s zijn vanaf eind maart in Nederland beschikbaar.

Kijk voor meer informatie en prijzen op www.samsung.com.