Philips 4K monitor met MultiView

MMD, merklicentiepartner voor Philips Monitors, heeft met de Philips Brilliance BDM4037UW een gebogen 4K Ultra HD LCD-scherm met MultiView op de mark gebracht. Het 40 inch grote scherm is uitgerust met Ultra Wide Color Technology, dat zorgt voor een breder kleurenspectrum en een levensecht beeld. Dankzij de MultiView-functie kan men maar liefst vier schermen in Full HD op één scherm weergeven. Wij probeerden dit nieuwe model uit.

Met een resolutie van 3840×2160 pixels is de Philips BDM4037UW 4K monitor geschikt voor zware CAD-applicaties, 3D graphics, 4K-videomontage of geavanceerde beeldbewerkingsprogramma’s als Photoshop CC en dergelijke. Verder maakt het scherm gebruik van SmartConnect voor 4K. Dit houdt in dat de monitor de nieuwste, meest geavanceerde multi-aansluitingen bevat. Hierdoor kunnen gebruikers video en audio op hoge resolutie streamen en genieten van de 4K-resolutie op 60 Hz. Daarnaast bevat het scherm aan de achterzijde vier USB 3.0-aansluitingen (5GB per seconde) en twee MHL-aansluitingen. Ook aan ergonomie is gedacht: de Philips Flicker-free technologie gaat vermoeidheid van de ogen tegen en de voet is (beperkt) kantelbaar. Vermeldenswaard is verder dat dit Philips-scherm is uitgerust met geavanceerde ‘multi-domain vertical alignment’-technologie. Deze technologie zorgt voor een zeer hoge statische contrastverhouding en voor een extra levendig en helder beeld. Dankzij de geoptimaliseerde technologie voor pixelbeheer heeft het scherm ook een extra brede kijkhoek van 178 graden. Het royale 40 inch (101,6 cm) gebogen LCD-paneel wordt omlijst door een aluminium rand met in het midden onderaan het bekende Philips logo. Het geheel oogt rustig en chic.

Ultra Wide Color

De Ultra Wide Color-technologie in het paneel is tot stand gekomen dankzij innovatieve aanpassingen aan de chemische samenstelling van de kleurchips en de LED-backlights. Hierdoor wordt het kleurgamma wijder. Het kleurgamma van een monitor is de verzameling kleuren die hierdoor kunnen worden weergegeven. Monitoren met UltraColor-technologie kunnen tussen de 85% en de 95% van het NTSC-gamma leveren, terwijl andere monitoren maximaal 72% kunnen tonen. UltraColor breidt dus het bereik uit van kleuren die waargenomen kunnen worden door de gebruiker. En dit zorgt voor een meer realistischer ervaring. Een grotere kleurruimte en een hoger contrast ratio zijn erg bevorderlijk voor beeldbewerkingsprogramma’s zoals Photoshop. De meeste monitoren die dit bieden komen meestal uit zeer dure professionele productlijnen. Monitoren met de UltraColor-technologie hebben het vermogen om precies dezelfde kleuren te reproduceren die door high-end foto- en videoapparaten kunnen worden vastgelegd. Daardoor kunnen gebruikers hun foto- en videomateriaal veel accurater zien. Onderstaande afbeelding toont een CIE XYZ color system xy chromaticity diagram. De gebieden die binnen de gestippelde lijnen liggen, vertegenwoordigen het kleurbereik dat mensen met het blote oog kunnen zien. Het bereik dat bij sRGB-, Adobe RGB- en NTSC-normen hoort, zijn te zien als driehoeken die hun RGB-piek vormen. Het kleurgamma van de hardware van een LCD-monitor kan worden aangegeven met soortgelijke driehoeken. Een LCD-monitor is niet in staat tot het reproduceren (weergeven) van kleuren buiten zijn kleurgamma.

Installatie

De Philips BDM4037UW wordt geleverd inclusief voet, netvoedingskabel, audiokabel, HDMI-kabel, DP-kabel, VGA-kabel, USB-kabel, Quick Start handleiding en een cd-rom met handleiding en drivers. Kortom, voor de meest gangbare aansluitingsopties wordt een kabel meegeleverd. De voet dient men met een schroef aan de monitor te bevestigen. Dankzij deze kantelbare voet kan de monitor 10 graden achterover en 5 graden naar voren kantelen. Draaien is niet mogelijk, maar dat is dankzij het royale gebogen scherm ook niet echt nodig. De aluminium omlijsting en voet van de monitor zijn zilverkleurig en het geheel ziet er chic uit. Aan de achterkant zitten alle aansluitingen en een joystick-achtige knop waarmee men de monitor kan bedienen. We zien van links naar rechts de netvoedingsaansluiting, twee MHL-HDMI-poorten, twee Display-poorten, een D-Sub-poort, een audio-poort en een koptelefoonaansluiting. Daarnaast zijn er vier USB-poorten, waaronder een fast charger-poort, aanwezig voor het aansluiten van USB-sticks of draagbare harddisks, maar ook voor het opladen van smartphones en dergelijke. Na het aansluiten van de monitor op de PC kan men – indien nodig – online de meest actuele driver downloaden en installeren. Daarna is de monitor klaar voor gebruik.

Praktijk

De monitor zet met aan door te drukken op de joystick-achtige knop achterop de monitor (rechtsachter als men ervoor zit). Via deze joystick-knop kan men ook vier menu’s openen. Drukt men de knop naar rechts, dan verschijnt een bedieningsmenu met de opties Invoer, Beeld, PIP/PBP, Audio, Kleur, Taal, OSD instellingen en Setup. We bladeren eerst naar het tabblad Taal en stellen de taal in op Nederlands. Via de menu-optie Beeld kan men onder andere de helderheid, het contrast en de scherpte handmatig aanpassen en via de optie Kleur kan de kleurtemperatuur en RGB-kleuren handmatig worden aangepast. Ook kan men in de diverse menu’s nog tal van andere zaken aanpassen. Al met al zijn er voldoende instelmogelijkheden om het scherm naar eigen inzicht te ‘fine tunen’. Bewegen we de joystick-knop omhoog, dan komen we bij de MultiView-functie. Het scherm kan op twee manieren worden ingedeeld, te weten Picture-in-Picture (PIP) of Picture-By-Picture (PBP). Bij PIP kan er bijvoorbeeld in een klein venster een nieuwszender worden getoond, terwijl er op de rest van het scherm gewerkt wordt. Met PBP kan men meerdere schermen (MultiView) naast elkaar laten zien waarbij het scherm opgedeeld wordt in meerdere vakken. Drukken we de joystick-knop naar rechts, dan verschijnt het menu SmartImage met de opties Kantoor, Foto, Film, Spel, Economie, Smart Uniformity en Uit. Dit betreft voorinstellingen van de beeldweergave voor specifieke toepassingen. Zoals altijd kiezen wij ervoor om met behulp van een Datacolor Spyder5Elite de monitor te optimaliseren voor het bewerken van foto’s. Na het doorlopen en succesvol afsluiten van de kalibratieprocedure oogt de Philips BDM4037UW monitor uitstekend. De kleuren zijn consistent over het gehele beeldvlak en ook het contrast is uitstekend. Het onderscheid tussen lichte en donkere partijen is eveneens erg goed. Prima!

Conclusie

De Philips BDM4037UW levert dankzij de UltraClear 4K-resolutie een uiterst scherp beeld en het grote beeldvlak biedt heerlijk veel werkruimte. De beeldkwaliteit is mede dankzij de UltraColor-technologie uitstekend en de aluminium omlijsting oogt rustig en chic. Al met al is het een heerlijke monitor voor het bewerken van video- en beeldmateriaal. De Philips BDM4037UW heeft een adviesprijs van € 749,-. Op Bol.com is de monitor echter al te koop voor € 619,- en dat is gezien de geboden kwaliteit een zeer aantrekkelijke prijs. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.philips.com/monitors.