Netgear introduceert Orbi RBK20

Netgear heeft speciaal voor de Europese markt een nieuw model in de Orbi-reeks geïntroduceerd. Deze nieuwe Orbi, de RBK20, combineert een 2.2Gbps WiFi-router met een satelliet die speciaal ontworpen is voor betere mesh-netwerken in en om huizen, met een totale oppervlakte van 375 vierkante meter.

Het Orbi Whole Home WiFi-systeem levert nelheden tot 2.2Gbps, verbeterd met gepatenteerde Fastlane3-technologie in een slank, modern ontwerp. De vier krachtige interne antennes in elke Orbi-router en satelliet vergroten het draadloze bereik op moeilijk bereikbare plekken in huis. Het veilige WiFi-netwerk is binnen enkele minuten te installeren: Orbi kan direct uit de verpakking in gebruik worden genomen. Je hoeft het alleen maar met je internetmodem te verbinden en kunt het netwerk via de Orbi-app of een webbrowser configureren. Orbi werkt met één enkele WiFi-netwerknaam en beschikt over speciale tri-band WiFi, die zorgt voor ononderbroken streaming van 4K-content en online games, ook wanneer je je in huis beweegt. Daarnaast is Orbi te bedienen met Amazon Alexa en de Google Assistant. Dankzij Circle with Disney Smart Parental Controls kunnen ouders eenvoudig bepalen welk kind op welk device welke content hoelang mag bekijken. Belangrijkste eigenschappen en voordelen van het Orbi-systeem (RBK20):

Uitgebreid bereik: tot 2.2Gbps WiFi-snelheden over een oppervlakte van 375 vierkante meter;

Gepatenteerde FastLane3 Technology: de speciale WiFi-backhaul zorgt voor betere 4K HD-streaming en gaming;

Eén WiFi-inetwerk: geniet van het gemak van één WiFi-naam voor het hele huis, waardoor je in het hele huis van een naadloze verbinding kunt genieten;

Slimme instellingen voor ouders: Circle with Disney Smart Parental Controls laten je eenvoudig content en online tijd beheren op ieder device;

Gasten-WiFI: bied internettoegang aan vrienden en familie zonder je WiFi-wachtwoord te delen;

Ethernetpoorten: gebruik de twee gigabit-ethernetpoorten op elke router en satelliet om bedrade apparaten op aan te sluiten;

Ondersteuning voor Amazon Alexa en de Google Assistant: gebruik je stem om je thuisnetwerk te bedienen.

Het Orbi WiFi-systeem is nu beschikbaar. De Orbi RBK20 (1 router met één satelliet) kost € 249,99 en aan de Orbi RBK23 (1 router met twee satellieten) hangt een prijskaartje van € 349,99.

Kijk voor meer informatie op www.netgear.nl.