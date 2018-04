Kingston introduceert Canvas-geheugenkaarten

Fabrikant Kingston heeft onder de naam Canvas een compleet reeks nieuwe geheugenkaarten op de markt gebracht. Canvas omvat drie verschillende series, te weten Canvas Select, Canvas Go! en Canvas React, in zowel SD- als microSD-formaat. De Select-kaarten zijn bedoeld voor compactcamera’s en smartphone, de Go!-kaarten voor spiegelreflex-, drone- of actiecamera’s en de React-reeks voor high-end camera’s die een snelle opslag vereisen.

De Kingston Canvas geheugenkaarten zijn volgens de maker ontworpen met het doel de betrouwbaarheid, flexibiliteit en prestaties te leveren die nodig zijn voor ieder foto- of videoproject. Dankzij de bewezen levensduur kunnen gebruikers vertrouwen op de geheugenkaarten en ze overal mee naar toe nemen. De Canvas kaartserie is de ideale geheugenkaart voor het maken van HD opnames en het fotograferen in hoge resolutie op zowel compactcamera’s als op smartphones. De kaart heeft een klasse 10 UHS-I leessnelheid tot 80 MB/s. De Canvas Select kaarten zijn beschikbaar in SD-uitvoering tot 128GB en microSD-uitvoering tot 256GB. De Canvas Go!-kaarten zijn gemaakt voor het filmen van avonturen in 1080P of zelfs 4K op een digitale spiegelreflex-, drone- of actiecamera. De kaart heeft een klasse 10 UHS-I U3 leessnelheid tot 90 MB/s en een schrijfsnelheid tot 45 MB/s. De Canvas Go! Kaarten zijn beschikbaar in SD-uitvoering tot 512GB en microSD-uitvoering tot 128GB. Voor het serieuzere werk zijn de Canvas React-geheugenkaarten bedoeld. Deze geheugenkaarten zijn vooral ontworpen met het oog op snelheid. Denk daarbij aan het vastleggen van 4K video of het maken van foto’s in burst-modus met een digitale spiegelreflexcamera, systeemcamera of smartphone. De Canvas React geheugenkaarten hebben een klasse 10 UHS-I U3 leessnelheid tot 100 MB/s en een schrijfsnelheid tot 80 MB/s. De geheugenkaarten zijn beschikbaar in microSD-uitvoering tot 128GB en SD-uitvoering tot 256GB. De Kingston Canvas geheugenkaarten worden gedekt met een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning. De prijzen beginnen variëren van € 8,95,- (voor 16GB Vanvas Select) tot circa € 125,- (256GB Canvas React).

Kijk voor meer informatie op www.kingston.com.