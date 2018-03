De techniek van het fotograferen of filmen van scènes in 360 graden is nog vrij jong, maar wint snel aan populariteit. Fabrikanten van opnameapparaten spelen daar handig op in en nieuwe hardware ziet dan ook met regelmaat het levenslicht. Maar met alleen een 360-gradencamera maak je natuurlijk nog geen goede opname! Bij uitgeverij Van Duuren Media is in de serie Focus op fotografie een boek over 360-graden fotografie en –video verschenen. In Focus op fotografie: 360°-fotografie & -video (ISBN 9789463560160) gaat auteur Wiebe de jager – bekend van zijn boeken over dronefotografie en dronevideo – uitgebreid in op het maken van 360 gradenfoto’s en –video’s.

Het 164 pagina’s dikke boek telt negen hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat 360 –graden fotografie precies is en hoe je deze beelden bekijkt. In het tweede hoofdstuk wordt aandacht besteed aan praktische toepassingen, zoals natuur en landschapsfotografie, architectuur en makelaardij, van 360 –graden fotografie. Hierbij dringt de auteur er bij de aspirant-360°-foto- of videograaf ook op aan om goed na te denken over de vraag wanneer een 360°-opname echt iets toevoegt. Werken met deze nieuwe techniek vergt bovendien een heel andere instelling van de fotograaf of filmmaker. Vervolgens passeren in het derde hoofdstuk de methoden voor 360-graden fotografie de revue en in het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de praktische workflow voor het maken van 360-graden foto’s. Ook het maken van 360°-luchtfoto’s met behulp van drones komt aan de orde. In de hoofdstukken 5 tot en met 8 staat het maken van 360-graden video’s centraal. Ook hier wordt aandacht besteed aan praktische toepassingen, de beschikbare camera’s en de workflow. Hoofdstuk negen bevat tot slot algemene tips en aandachtspunten. Uiteraard komt ook nabewerking in programma’s als Photoshop of Final Cut Pro aan bod en ook het delen van 360-graden materiaal blijft niet onbesproken. Het boek kost € 27,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!