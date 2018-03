Canon introduceert twee nieuwe reflexcamera’s

Canon heeft de komst van twee nieuwe reflexcamera’s, te weten de EOS 2000D en EOS 4000D, voor beginnende fotografen bekendgemaakt. Met een breed scala aan praktische en gebruiksvriendelijke functies voorzien deze twee nieuwe instapmodellen in de behoefte van mensen die hun eerste stappen zetten op het gebied van fotografie met verwisselbare lenzen. Beide camera’s zijn ontworpen voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe ervaringen en hun avonturen gemakkelijk willen delen op social media.

De EOS 2000D en EOS 4000D bieden een krachtige combinatie van APS-C-sensortechnologie, DIGIC 4+-beeldprocessor, naadloze Wi-Fi-connectiviteit en duidelijke in-camera functietoelichtingen om verhalen vast te leggen en te delen in de vorm van uiterst gedetailleerde foto’s en Full HD-video’s. De EOS 2000D heeft een nieuwe 24,1-megapixel APS-C-beeldsensor en de EOS 4000D is uitgerust met een 18-megapixel APS-C-beeldsensor. Omdat beide camera’s in staat zijn bij weinig omgevingslicht opnamen te maken – tot ISO 6.400 en uitbreidbaar tot ISO 12.800 – kunnen ook tijdens nachtelijke avonturen sfeervolle foto’s worden gemaakt. De DIGIC 4+beeldprocessor die in beide modellen wordt gebruikt, maakt Canon’s Scene Intelligent Auto modus mogelijk. Eenvoudige ‘mikken & klikken’ fotografie leidt tot uitstekende resultaten, omdat elke opname automatisch wordt geoptimaliseerd. De snelle en responsieve DIGIC 4+beeldprocessor maakt bij beide modellen Full HD-video’s mogelijk, waardoor vastgelegde herinneringen een beleving van een bioscoopfilm geven.

WiFi

Naast een aan de achterzijde aanwezig LCD-scherm (7,5 cm bij de EOS 2000D en 6,8 cm bij de EOS 4000D) zijn beide camera’s uitgerust met een centraal geplaatste optische zoeker, waardoor een authentieke fotografie-ervaring wordt geboden en verhalen kunnen worden verteld zoals ze met het blote oog werden beleefd. Belangrijke momenten in de verhaallijn zijn vast te leggen met een snelle en nauwkeurige 9-punts AF en 3,0 beelden per seconde bij continu-opnamen. Beide camera’s zijn voorzien van Wi-Fi en bieden zo via de Canon Camera Connect-app (iOS en Android) naadloze connectiviteit met smartphones. Avonturiers kunnen hun opnamen op social media delen terwijl ze onderweg zijn. En via een Wi-Fi-verbinding kan gemakkelijk een back-up worden gemaakt naar Irista, Canon’s cloud-opslagservice, zodat gedeelde verhalen en herinneringen nooit verloren gaan. Bij de EOS 2000D gaat dit alles nog gemakkelijker: dankzij NFC (Near Field Communication) wordt een Wi-Fi-verbinding met een smartphone tot stand gebracht door er even mee op de camera te tikken (beschikbaar op compatibele Android-apparaten).

Functietoelichtingen

Beide modellen zijn uitgevoerd met duidelijke in-camera functietoelichtingen. Perfect voor iedereen die zijn vaardigheden wil verbeteren door van smartphone over te stappen op een reflexcamera Beide camera’s hebben naast de standaard Auto-modi, zes beeldinstellingen en een reeks aan creatieve filters. Dit maakt het experimenteren met handmatige bediening mogelijk en geeft gebruikers de artistieke vrijheid om boeiende, levensechte verhalen te vertellen. Fotoliefhebbers die aan hun eerste DLSR-avontuur beginnen, profiteren ook van de Canon Photo Companion-app, die de nodige tips geeft om het beste uit de camera’s te halen. De accu in de EOS 2000D en EOS 4000D staat garant voor zo’n 500 foto’s of een uur en 30 minuten (een uur en 15 minuten bij de EOS 4000D) aan HD-video’s, zodat outdoor avonturen vol vertrouwen van start kunnen gaan en er alle vrijheid is om de wereld te verkennen.

Lenzen

Beide camera’s zijn compatibel met meer dan 80 Canon EF- en EF-S-lenzen en accessoires. Dit geeft beginnende fotografen de grootste keuze aan systeemvarianten naarmate ze hun fotografische vaardigheden uitbreiden en ontwikkelen. De nieuwe camera’s zullen worden verkocht als losse body of met een selectie aan ‘lenskit-opties, waaronder een 18-55mm f/3.5-5.6 IS II-lens. De Canon EOS 2000D en Canon EOS 4000D bieden een eenvoudige en betrouwbare foto- en videobeleving die gebruikers in staat stelt detailrijke foto’s en haarscherpe Full HD-video’s vast te leggen. Zodra mensen de overstap vanaf hun smartphone maken en hun creativiteit uitbreiden, zullen de nieuwe Canon reflexcamera’s op een geheel intuïtieve manier keer op keer beelden vastleggen die elk een professionele uitstraling hebben. Beide camera’s zijn vanaf april 2018 verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 409,99 voor de EOS 2000D body, € 509,99 voor de EOS 2000D kit met EF-S 18-55 IS en € 409,99 voor de EOS 4000D kit met de 18-55 mm DC lens.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl/cameras/eos-2000d/ en www.canon.nl/cameras/eos-4000d/.