Ring Spotlight Cam Battery

Nieuw van Ring is de Spotlight Cam. Het betreft een beveiligingscamera met een ingebouwde bewegingssensor, twee geïntegreerde spotlights, een speaker en microfoon voor 2-weg audio, én een 110dB sirene. De ingebouwde 1080 HD camera heeft een groothoek lens met een 270 graden zichtveld inclusief nachtzicht. De Spotlight Cam is leverbaar in een accu- en een netsnoer-versie. Wij bekeken de Spotlight Cam Battery.

Ring is vooral bekend van zijn slimme deurbellen, maar het bedrijf levert ook een aantal interessante beveiligingscamera’s. De nieuwe Ring Spotlight Cam is verkrijgbaar in het wit of zwart en is een combinatie van beveiligingscamera, een bewegingssensor én verlichting. De Spotlight Cam Battery wordt geleverd in een blauw/witte doos. In de doos vinden we de Ring Spotlight Cam, een oplaadbare 6040 mAh batterij, een USB-kabel voor het opladen van de accu, een wandmontageplaat, een schroevendraaier, schroeven, pluggen, een boortje en een meertalig installatiegidsje. Een waarschuwingssticker om eventueel achter het raam te plakken completeert het geheel. Deze is in onze set echter Engelstalig, dus daar hebben we niet zo veel aan. Het eerste dat men moet doen is de accu opladen. Dat kan via een USB-poort op elke computer of een losse USB-oplader van bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Als de accu helemaal is opgeladen, dan plaatst men deze in de Spotlight Cam. Daarvoor dient men een knopje aan de onderkant bij de bewegingssensor in te drukken. Een sticker markeert voor alle duidelijkheid deze knop. Wat opvalt bij het ter hand nemen van de Spotlight Cam is dat deze geheel van kunststof is vervaardigd. In het interieur zien we niet één, maar twee accuvakken. Men kan dus eventueel een tweede accu in de Spotlight Cam plaatsen. Het is nu tijd om de camera via de app in gebruik te nemen.

Installatie

Wij maken alweer enige tijd gebruik van de Ring Video Doorbell 2, dus de app hebben we al op onze iPhone staan. De Ring app is overigens beschikbaar voor Android, iOS én Windows 10. De eerste keer dat men de app in gebruik neemt krijgt men een kort introductiefilmpje te zien. Via de knop Set Up a Device bovenaan het scherm start men de installatieprocedure. In de eerstvolgende schermen wordt de eerste keer gevraagd door middel van het ingeven van een gebruikersnaam, emailadres en wachtwoord om een gebruikersaccount aan te maken. Daarna verschijnt er een lijst met Ring producten met de vraag welk product men in gebruik wil nemen. Al bestaande gebruikers van de Ring app tikken nu net als beginnende gebruikers op de optie Set Up Device (plusteken). In het volgende selecteren we de optie Security Cams. Hier kan men kiezen uit alle beschikbare Ring beveiligingscamera’s, waaronder de Spotlight Cam Battery. In het volgende venster Device Name kunnen we de beveiligingscamera een naam geven. Hierbij kan gekozen worden uit de namen Backyard, Front en Side of via Custom zelf een naam ingeven. Wij kiezen voor het laatste, want alleen op die manier kunnen we een Nederlandse naam, bijvoorbeeld Oprit of Achtertuin, aan de camera toekennen. In het volgende venster Device Location dient men de locatie in de vorm van een adres in te voeren. Middels het venster Insert Battery wordt vervolgens gevraagd om de opgeladen accu in de Spotlight Cam te plaatsen en 30 seconden te wachten zodat deze kan opstarten. De sensor aan de onderkant begint te flikkeren en als dat voorbij is, dient men op de knop bovenop de Spotlight Cam te drukken. Hiermee wordt het WiFi-signaal van de camera geactiveerd. We verlaten nu de Ring app en gaan naar de Instellingen van onze iPhone, klikken op WiFi en selecteren daar het WiFi-signaal van de camera. We keren daarna terug naar de app, die nu op zoek gaat naar beschikbare WiFi-netwerken. Uit de getoonde lijst kiezen we ons thuisnetwerk en geven in het volgende scherm het bijbehorende wachtwoord in. De Ring Spotlight Cam maakt nu automatisch verbinding met ons thuisnetwerk. Een scherm met de tekst ‘Setup Successful’ sluit de installatieprocedure af.

Setup

In het volgende scherm Shared Users kan men eventueel gezinsleden, buren of vrienden via een uitnodiging per email ook toegang tot de camera te geven. In het venster Physical Install kan men een video bekijken waarin uitgelegd wordt hoe de Spotlight Cam aan de wand of aan het plafond op te hangen. In de video wordt ander andere gemeld dat de ideale ophanghoogte 3 meter is. Tot slot kan men in de app zones ten behoeve van de bewegingsdetectie instellen. Wij slaan dit nu over door op Continue te tikken, want dit kan men beter doen als de camera geplaatst is. Voordat men de camera ophangt dient men een klein veiligheidsschroefje in de houder te plaatsen. Het ophangen van de camera is mede dankzij de meegeleverde schroeven niet moeilijk. Het enige dat men zelf nog eventueel moet hebben is een boormachine. Hangt de Spotlight Cam naar wens, dan kan men via de app nog een aantal zaken instellen. Klikt men in het startscherm My Devices op het bijbehorende icoontje, dan verschijnt een scherm waarin de accustatus wordt getoond met daaronder een schuifjes om de functie Motion Alerts te bedienen en een negental knoppen, genaamd Event History, Device Health, Linked Chimes, Motion Snooze, Motion Settings, App Alert Tones, Live View Settings, Shared Users en Ring+ Partners. Via Event History krijgt men een overzicht van de recente activiteiten te zien. Device Health toont informatie over batterij(en), kwaliteit WiFi-verbinding, firmware en dergelijke.

Chime Pro

Via Linked Chimes kan men los verkrijgbare bellen oftewel Ring Chimes beheren. Ring levert twee modellen: de Chime en Chime Pro. Deze steekt men ergens in huis in een stopcontact en koppelt deze via de app aan de camera. De Pro-versie heeft dankzij de twee antennes een groter bereik dan de standaard Ring Chime. Heeft men een en ander ingesteld, dan hoort men bij een bewegingsdetectie een waarschuwingsgeluidje. Via App Alert Tones kan men het gewenste geluidje selecteren en hoe hard het bij een detectie moet worden afgespeeld. Via Motion Snooze kan men de bewegingsdetectie enige tijd (van 15 min tot maximaal 2 uur) uitschakelen en via Motions Settings kan men via Motion Zones het bereik van de bewegingsdetectie instellen, via Motion Schedule eventueel op bepaalde tijdstippen de detectie helemaal uitzetten, en via Smart Alerts de intensiteit van de detectie instellen (Light, Standard of Frequent). Via Live View Settings kan men de optie Live View aan- en uitzetten. Staat deze optie aan, dan zien we een balk Live View in het hoofdscherm van de Spotlight Cam. Tikken we hierop, dan wordt de camera geactiveerd en kan men live het beeld van de camera kijken. De optie Shared Users biedt de mogelijkheid om andere personen – dus ook bijvoorbeeld tijdelijk de buren – toegang te geven tot de camera. Dit doet men door het versturen van een uitnodiging per email. Via Ring+ Partners kan men de deurbel koppelen aan andere slimme producten, zoals Wemo-schakelaars. Via deze optie kan men bijvoorbeeld instellen dat er na het aanbellen automatisch een lamp in bijvoorbeeld de gang gaat branden.

Praktijk

Een groot pluspunt van de Ring Spotlight Cam Battery is dat men deze dankzij de ingebouwde accu bijna overal kan plaatsen, mits men op de desbetreffende plek over een goed WiFi-signaal van het thuisnetwerk beschikt. Wij hebben een exemplaar in de achtertuin geplaatst en de camera gericht op het terras en de achterdeur. Via de optie Motion Zones hebben we vervolgens de schuifbalk Distance op maximaal ingesteld. Het is jammer dat men de zones niet kan instellen met het actuele videobeeld eronder, dat zou het een stuk gemakkelijker maken. Nu is het een kwestie van uitproberen. Dat geldt ook voor de Smart Alerts. Na een paar dagen proberen hebben we de Distance op 2/3 en een van de buitenzones op Off gezet. Dit om te voorkomen dat we als gevolg van het wel zeer royale zichtveld veel onnodige meldingen kregen. Via Motion Schedule hebben we tevens een regel ingesteld om eventueel de bewegingsmeldingen overdag uit te kunnen zetten. Deze regel kan men gemakkelijk tijdelijk weer aanzetten via een schuifbalkje. Aangezien we ook al een Ring Video Doorbell 2 met Ring Chimes in gebruik hebben, hebben we via de optie Linked Chimes een geluidje aan een bewegingsdetectie toegekend. Zodra de Spotlight Cam beweging waarneemt horen we in het pand zelf een geluidje, krijgen we een melding op smartphone, tablet, laptop en/of computer en wordt er een opname gemaakt. Als het donker is gaan na een bewegingsdetectie ook beide spotlights branden. Dat schrikt potentiële inbrekers natuurlijk prima af. De spotlights geven voldoende licht om een en ander goed te verlichten. Via de optie Motion Zones kan men deze functie eventueel uitzetten. Je kunt er daarnaast ook voor kiezen om de persoon af te schrikken door het in de camera ingebouwde alarm aan te zetten.

Abonnement

Zoals bij alle Ring producten krijgt men bij de aanschaf van de Spotlight Cam een 30 dagen proefabonnement op Ring Cloud Video Recording. Deze service slaat elke video gedurende 60 dagen in de cloud op, zodat men de gemaakte beelden op elk moment kan terugkijken en eventueel met anderen delen. Een dergelijk abonnement is in twee vormen beschikbaar, te weten Protect Basic en Protect Plus. Protect Basic kost € 3,- per maand of € 30,- per jaar voor één camera. Heeft men meer dan twee camera’s in gebruik, dan kan men beter Protect Plus afsluiten à € 100,- per jaar voor een onbeperkt aantal camera’s. Tevens krijgt men dan 10% korting op de aanschafprijs van Ring producten via de Ring website en mocht je Ring beveiligingscamera ooit gestolen worden, dan vervangt Ring die gratis. Een dergelijke diefstal garantie is vrij uniek. Het delen van gemaakte beveiligingsbeelden kan via de app: men kan kiezen uit diverse opties, waaronder Facebook en Nextdoor, of een link via email of WhatsApp versturen. Zonder abonnement krijgen gebruikers alerts als er een beweging wordt gedetecteerd en kan men live het actuele videobeeld bekijken en eventueel via de audio optie praten met de persoon voor de camera. De videobeelden worden dan echter niet in de cloud bewaard en kunnen dus ook niet later worden teruggekeken. Voor optimale beveiliging is minimaal een Protect Basic abonnement wel aan te bevelen, maar stikt genomen niet noodzakelijk. Combineert men een of meer Spotlight Cams met een Ring Video Doorbell 2 en een Protect Plus abonnement, dan kan men zelfs een complete veiligheidsring rondom een woning creëren.

Conclusie

Men kan de Ring Spotlight Cam Battery prima inzetten om elk willekeurig deel van een huis (of kantoor) binnen of buiten te beveiligen. De installatie verliep probleemloos en de Engelstalige app is prettig in gebruik. Pluspunten zijn verder de brede kijkhoek van 270 graden, de geïntegreerde spotlights én de gemakkelijk te verwisselen accu. Dit laatste is vooral bij plaatsing buiten erg handig. De Ring Spotlight Cam Battery kost € 229,- en dat is gezien de geboden functionaliteit alleszins redelijk. De Spotlight Cam is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ring.com.