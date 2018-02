Google biedt met de diensten Docs en Drive een compleet officepakket in de cloud in combinatie met een royale opslagdienst aan. De mogelijkheden van deze twee diensten zijn verrassend compleet. In het bij uitgeverij Van Duuren Media verschenen boek Ontdek Google Docs & Drive (ISBN 9789463560078) staat het werken met Google Docs en Drive centraal.

Behalve tekstverwerken, kunt u ook presentaties, formulieren, spreadsheets en tekeningen maken. Wie dat niet genoeg vindt, installeert een van de talloze apps. Zo wordt software op de pc overbodig. Alles kan in de cloud: zelfs video’s monteren. Het boek Ontdek Google Docs & Drive telt zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk maakt men kennis met beide diensten. Het tweede hoofdstuk staat helemaal in het teken van werken met Google Drive. In het derde, vierde en vijfde hoofdstuk komen respectievelijk het werken met documenten, spreadsheets en het maken van presentaties uitgebreid aan bod. In het zesde en laatste hoofdstuk passeren diverse uitbreidingen in de vorm van diensten en apps de revue. Al met al een prima boek dat de lezer helpt bij het ontdekken van de talrijke mogelijkheden van Google Docs en Drive. Het geeft ook tips bij het overstappen van Microsoft Office naar Google Drive. Het boek kost € 22,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!