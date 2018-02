Hoewel steeds meer mensen naar hun smartphone grijpen om foto’s te maken, zijn de voordelen van echte camera’s door hun progressie ongekend. De nieuwe Olympus PEN E-PL9 zet een grote stap met haar aantrekkelijke uiterlijk, bewezen kwaliteit en creatieve mogelijkheden. Dankzij touch-bediening en de Advanced Photo modus is de bediening eenvoudiger dan ooit.

Deze kleine beauty is compatible met de alom geprezen Olympus M.Zuiko lenzen line-up, die uit meer dan 20 verschillende objectieven bestaat, waaronder de M.Zuiko Digital 45mm F1.8, die uitermate geschikt is voor portretten met een hogee scherpte en een natuurlijke achtergrondonscherpte (bokeh). Filmliefhebbers kunnen nu hun voordeel halen uit de in de camera ingebouwde beeldstabilisatie, gecombineerd met een 4K videoresolutie. Kom je licht tekort, dan in de ingebouwde flitser een uitermate geschikt hulpmiddel en beschik je altijd over die extra boost van licht. Kun je niet wachten om je nieuwste creaties met vrienden te delen, dan kun je eenvoudig je camera via Bluetooth of WiFi met je smartphone verbinden en je foto’s de wijde wereld insturen.

De Olympus PEN E-PL9 zal in maart 2018 beschikbaar komen in de kleuren wit, zwart en bruin. De adviesprijs voor alleen de body bedraagt € 549,- en een kit bestaand uit een body en het M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ Pancake zoomobjectief zal € 699,- gaan kosten.

Kijk voor meer informatie op www.olympus.nl.