Fotograferen met mobiele telefoons, tablets en digitale fotocamera’s is niet meer weg te denken tegenwoordig. De kwaliteit van deze verschillende soorten camera’s varieert weliswaar sterk, maar in bijna alle gevallen blijft fotobewerking belangrijk om een mooi eindresultaat te krijgen. Bij uitgeverij Visual Steps is een nieuw 248 pagina’s tellend boek over fotobewerking verschenen.

In Fotobewerking met Photoshop Elements (ISBN 9789059055742) wordt door middel van stap-voor-stapinstructies volgens de bekende Visual Steps-methode uitgebreid aandacht besteed aan het bewerken van digitale foto’s met het gebruiksvriendelijke beeldbewerkingsprogramma Adobe Photoshop Elements 2018. Dit programma biedt veel mogelijkheden voor het bewerken van foto’s, zoals het formaat aanpassen, foto’s vager of juist scherper maken, de kleurbalans aanpassen, delen van een foto wegwerken (retoucheren) of met behulp van filters eenvoudige foto’s omtoveren tot artistieke kunstwerkjes. Naast het bewerken van foto’s komt in het zeven hoofdstukken tellende boek ook het werken met selecties en lagen aan bod. Verder leert u van meerdere foto’s één foto te maken en ook het samenstellen van albums, wenskaarten en presentaties passeert de revue. Tot slot leert u hoe u de opties voor fotobeheer in het programma gebruikt en de foto’s van uw camera of mobiele apparaat overzet naar de pc. Al met al een prima gids voor beginnende beeldbewerkers. Het boek kost € 24,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!