Darkr Pro app brengt klassieke zwart-witfotografie naar smartphone en tablet

Steeds meer mensen fotograferen met hun smartphone. Het aanbod van fotografie-apps voor smartphone en tablet is de laatste jaren dan ook enorm gegroeid. Vaak betreft het echter apps met filters of andere gimmicks om gemaakte beelden op te leuken. De app Darkr Pro van maker Marcus Carlsson gaat een stuk verder. Deze app brengt de klassieke zwart-witfotografie -compleet met donkere kamer – naar je smartphone of tablet.

In de app Darkr draait het allemaal om het maken van zwart-witfoto’s. Je maakt eerst een opname met een van de drie ingebouwde camera’s, te weten een Pocket-, Medium-format of Large-format camera. In de stand Pocket-camera wordt op het scherm een compactcamera getoond met een kleine zoeker en een ontspanknop. Er kan verder niets in deze point-&-shoot omgeving worden ingesteld. In de stand Medium Format krijgen we een grote vierkante zoeker te zien met daaronder een sluitertijden-, diafragma- en scherpstelring. Via de lichtmeter rechtsonder de zoeker kan men zien of de handmatig ingestelde belichting goed is. Via de filterknop rechtsboven kan men eventueel een rood-, groen- of geelfilter selecteren. Om het handmatige scherpstellen te vergemakkelijken zit er rechtsonder een zoomknop om een deel van het te fotograferen beeld uit te lichten om zo goed scherp te kunnen stellen. In de stand Large-format zien we een soort matglas als zoeker met daaronder knoppen om de sluitertijd en de ISO-waarde in te stellen. Net als bij een echte grootformaatcamera zien we het te fotograferen beeld op zijn kop in de zoeker. Rechtsonder zit ook hier een zoomknop om op een detailniveau goed scherp te kunnen stellen. In alle camera’s wordt er na een druk op de ontspanknop een opname gemaakt. En nu wordt het pas echt leuk.

Donkere kamer

Want, we hebben geen foto gemaakt! Nee, wat we hebben gemaakt is een zwart-witnegatief dat nog moet worden ontwikkeld in de donkere kamer. We klikken op Darkroom om naar de donkere kamer te gaan. Daar zien we in de zogeheten Lightbox een stapeltje – we hebben eerder al een paar opnamen gemaakt – negatieven. Als we daar op tikken verschijnen er thumbnails van de aanwezige negatieven. Door op een negatief te tikken openen we deze en kunnen we eventueel via de knop Film rechtsonder een keuze maken uit diverse klassieke zwart-witfilms, te weten Ilford 125, 400 en 800 ISO, Kodak Technical Pan 25 ISO, Kodak Tmax 100, 400 en 3200 ISO, Kodak Tri-X 400 ISO, Fujifilm Acros 100 ISO en Fujifilm Neopan 400 ISO. Aangezien we vroeger veel met Ilford 400 ISO hebben gewerkt, kiezen we voor deze filmsoort. Via Border kunnen we eventueel een rand aan het beeld toevoegen. We tikken nu op de knop Darkroom onderaan het venster en gaan nu het negatief ‘ontwikkelen’. Als eerste krijgen we nu een proeffoto te zien met daarop een rijtje teststrips met verschillende ontwikkeltijden. We kiezen de naar onze smaak best belichte strip en tikken op Done. Nu kunnen we met behulp van een aantal gereedschappen het beeld verder optimaliseren.

Gereedschappen

In het volgende scherm hebben we de beschikking over diverse gereedschappen, te weten Crop, Dodge, Burn, Blur, Tone en Layer. Met Crop kunnen we een deel van het negatief vrij of in diverse formaten uitkaderen en eventueel draaien. Met Dodge kunnen we met behulp van een masker via de optie Mask een deel van het beeld tijdens het ontwikkelen tegenhouden en met Burn kunnen we zo een deel doordrukken. Hiermee kunnen we bepaalde delen van het beeld respectievelijk lichter en donkerder maken. Met Blur kunnen we – weer met behulp van een masker – delen van de opname onscherper maken en met Tone kunnen we het beeld een Selenium, Cyanotype of Sepia toon geven. Via Layer krijgen we toegang tot alle gedane bewerkingen die door middel van lagen zichtbaar zijn. Hier kunnen we eventueel een laag aanpassen of helemaal verwijderen. Als we klaar zijn, dan kunnen we via een druk op de knop Save rechtsboven het ontwikkelde zwart-witbeeld bewaren. We kunnen ervoor kiezen om het ontwikkelde beeld in de app te bewaren, in de camera-roll, te delen via sociale media of af te drukken. Ontwikkelde beelden zijn in de app onder de negatieven te vinden.

Conclusie

Darkr Pro is een aantrekkelijke app voor mensen die kennis willen maken met de klassieke zwart-witifotografie. Via een aantal ingebouwde tutorials krijgt men uitleg over het werken met de teststrips en de functies Dodge en Burn. Voor meer ervaren zwart-witfotografen is het aardig om te weten dat het ook mogelijk is om ingescande zwart-witnegatieven in de app op bijvoorbeeld een iPad Pro te ontwikkelen. Met deze app kan men niet alleen zijn kennis van de klassieke zwart-witfotografie naar een hoger niveau tillen, maar ook nog eens zelf fraaiere zwart-witbeelden maken. De app is gratis te downloaden in de Apple App Store. Om van alle Pro-functies gebruik te kunnen maken is een in-app aankoop (van € 3,49) vereist, maar dat is het wat ons betreft zeker waard. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op itunes.apple.com/nl/app/darkr-darkroom-old-camera/.