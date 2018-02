Canon kondigt EOS M50 systeemcamera aan

De Canon EOS M50 is de nieuwste aanwinst binnen de EOS M-serie en de meest geavanceerde systeemcamera van Canon tot nu toe. De 24-megapixel EOS M50 is de eerste systeemcamera van Canon met een 4K-videofunctie, een draai- en kantelbaar aanraakgevoelig LCD-scherm en de nieuwste DIGIC 8-beeldprocessor. Dit maakt de camera prima geschikt voor de moderne avonturier van vandaag. De EOS M50 is verkrijgbaar in het zwart en wit.

De Canon EOS M50 zit vol met de allernieuwste technologie in een compacte strak vormgegeven body die zo mee kan op elke reis. De snelheid van de Dual Pixel CMOS AF van de camera staat garant voor een razendsnel autofocussysteem en stelt fotografen in staat om haarscherpe, hoge resolutie foto’s en Full HD-video’s vast te leggen met een nauwkeurige regeling van de scherptediepte voor scherpe onderwerpen en subtiele, onopvallende achtergronden. De cinematografische uitstraling die mogelijk is dankzij de 24,1-megapixel APS-C CMOS-beeldsensor komt op een nog hoger niveau dankzij de toevoeging van een 4K-videofunctie die details vastlegt met vier keer de resolutie van Full HD. De EOS M50 is uitgerust met Canon’s nieuwste DIGIC 8-beeldprocessor, de eerste in een Canon-camera. De nieuwe processor maakt veel van de functies van de camera mogelijk, waaronder 4K-videoregistratie, 4K-timelapse en 4K-frames uit 4K-video’s; een hoge snelheid bij continu-opnamen en een standaard maximum ISO van 25.600 voor opnamen bij weinig omgevingslicht en toch haarscherpe eindresultaten. De DIGIC 8-beeldprocessor ondersteunt ook een breed scala aan verbeteringen op het gebied van autofocus, Auto Lighting Optimiser, Digital Lens Optimiser en Highlight Tone Priority – alles voor beelden van een ongekend hoge kwaliteit die direct vanaf de camera kunnen worden gedeeld.

Connectiviteit

Het gewaagde en eigentijdse ontwerp van de EOS M50 biedt een moderne kijk op traditionele fotografie en dit wordt onderstreept door de grote, centraal geplaatste elektronische zoeker. Gebruikers kunnen creatieve opnamehoeken verkennen, schitterende selfies maken en eenvoudig vlogs opnemen met een 7,5 cm draai- en kantelbaar touchscreen dat meerdere perspectieven biedt om verhalen nog beter vast te leggen. Het geavanceerde touchscreen biedt ook Touch & Drag AF, waardoor instinctieve en naadloze aanpassing van het AF-punt mogelijk is zonder het beeld in de zoeker uit het oog te verliezen. De Canon EOS M50 integreert moeiteloos met slimme apparaten en maakt daarbij gebruik van de gratis Canon Camera Connect-app voor iOS en Android. Dankzij een constante Bluetooth-verbinding met laag energie verbruik kan een slim apparaat de camera op afstand activeren en gemakkelijk overschakelen naar Wi-Fi voor Live View-opnamen op afstand en de overdracht van beeldmateriaal. Foto’s en video’s kunnen automatisch worden overgezet van de camera naar smart devices om ze vervolgens gemakkelijk te delen op social media, waardoor de stap van vastleggen naar delen naadloos verloopt. Daarnaast kan content worden opgeslagen bij Canon Irista of automatisch en draadloos worden gesynchroniseerd met pc’s en Macs waarop Canon’s Image Transfer Utility 2 is geïnstalleerd. Voor groepsfoto’s, vlogs en interessante opnamehoeken kunnen gebruikers de bediening van hun EOS M50 uitvoeren met Remote Live View via de Canon Camera Connect-app. Met deze app zijn instellingen te wijzigen en opnamen op een slim apparaat te bekijken.

Optimalisatie

Dankzij een groot aantal in-camera optimalisatietechnologieën die met de DIGIC 8-beeldprocessor mogelijk zijn, kan de Canon EOS M50 foto’s en video’s vol details vastleggen. Herinneringen kunnen worden beleefd als in een film met de details van 4K-video en de natuurlijke weergave van Canon-kleuren. HD-videoregistratie tot 120 beelden per seconde staat garant voor vlekkeloze actiescènes en vergroot de mogelijkheden voor slow-motion weergave. En voor het eerst kunnen met een Canon-systeemcamera schitterende actiefoto’s worden vastgelegd met 10 bps continu-opnamen. Bij continu-AF is bovendien een snelheid van 7,1 bps haalbaar. De EOS M50 is de eerste camera met het nieuwe CR3 14-bit RAW-bestandsformaat en met een nieuwe C-RAW-optie die RAW-bestanden met maximale resolutie creëert en tegelijkertijd ongeveer 30 tot 40 % aan bestandsgrootte bespaart ten opzichte van standaard RAW-bestanden – hierdoor is meer beeldmateriaal op een geheugenkaart op te slaan en blijft toch de flexibiliteit van RAW-beelden behouden. De EOS M50 is compatibel met het Canon-assortiment compacte EF-M-lenzen en stelt gebruikers in staat zelf hun ideale compact-systeem samen te stellen. Voor maximale keuzevrijheid en flexibiliteit is de EOS M50 via de Mount Adapter EF-EOS M ook compatibel met meer dan 80 EF- en EF-S-lenzen. De hot shoe maakt het aansluiten van een Canon Speedlite-flitser eenvoudig en stelt gebruikers in staat ook de wereld van flitsfotografie te verkennen. Een 3,5 mm microfoonaansluiting voor een speciale microfoon zoals Canon’s Directional Stereo Microphone DM-E1 zorgt voor hoogwaardige audio bij het beeldmateriaal.

De Canon EOS M50 is vanaf begin april 2018 verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 579,- voor de body en € 969,- voor de EOS M50 kit met de EF- M 15-45 mm, EF-MOUNT en EF 50MM F1.8 objectief.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl/cameras/eos-m50/.