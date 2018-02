Canon introduceert Legria HF G26 videocamera

Nieuw van Canon is de Legria HF G26, een Full HD-videocamera die aansluit bij de creatieve behoeften van videoliefhebbers. De compacte en makkelijk draagbare Legria HF G26 heeft een 28,8mm groothoeklens met 20x optische zoom en een uit 8 lamellen bestaand diafragma voor schitterende bokeh-effecten. Met de eenvoudige, maar krachtige Legria HF G26 kunnen zowel videoliefhebbers als filmmakers Full HD 50p-beeldmateriaal vastleggen voor alle creatieve doeleinden.

De Canon Legria HF G26 biedt een reeks aan geavanceerde functies en zorgt ook onder de meest uitdagende omstandigheden voor nauwkeurig en hoogwaardig beeldmateriaal. De Intelligent Image Stabilizer (IS) compenseert camerabewegingen over 5 assen – essentieel voor stabiele beelden wanneer je beweegt tijdens het filmen– en registreert dankzij Powered IS zelfs bij extreme zoom trillingsvrije, vloeiende beelden. Ter ondersteuning van de helderheid van Full HD beschikt de Legria HF G26 over Instant Focus voor snelle en nauwkeurige identificatie van de positie en de afstand tot het onderwerp. Het vastleggen van haarscherpe Full HD-videobeelden was nog nooit zo makkelijk.

Driestanden-schakelaar

Met de driestanden-schakelaar kunnen gebruikers gemakkelijk wisselen tussen Handmatig, Automatisch en Cinema modi zonder de individuele instellingen te wijzigen. Met een 20x optische zoom maakt de Legria HF G26 creatieve video-opnamen mogelijk van groothoek tot extreme close-ups, waarbij zelfs verafgelegen onderwerpen met perfecte Full HD-kwaliteit worden vastlegt. Met behulp van een Wide Dynamic Range van 600 procent en Highlight Priority registreert de LEGRIA HF G26 Full HD 50p met 35 Mbps en levert daarmee beelden van hoge kwaliteit, waarbij de tinten gelijkmatig zijn verdeeld en lichte beeldvlakken goed worden beheerd. Dit resulteert in schitterend beeldmateriaal rechtstreeks vanuit de camera. De combinatie van een 2,91 Megapixel 1/2.84-type HD CMOS Pro-sensor en DIGIC DV4-processor zorgt voor een ongelooflijk hoge lichtgevoeligheid, scherp contrast en groot dynamisch bereik zonder afbreuk te doen aan de Full 1080p HD-beeldkwaliteit. Dit stelt filmmakers in staat om content vast te leggen onder belichtingsomstandigheden van slechts 0,1 lux, ideaal voor videoliefhebbers die nachtelijke documentaires maken. De Legria HF G26 compenseert met het ingebouwde ND-filter ook overbelichting in situaties met veel licht, zodat de juiste hoeveelheid ervan de sensor bereikt.

Eenvoudige bediening

De aanpasbare instellingen maken het voor enthousiaste videografen mogelijk om de Legria HF G26 volledig af te stemmen op hun eigen opnamevoorkeuren. Ideaal voor gebruikers die hebben afgesproken om het beeldmateriaal in een bepaalde stijl vast te leggen. De Legria HF G26 is een compact, eenvoudig te bedienen handheld-camcorder met snel reagerende, geavanceerde bedieningstoetsen en is daarmee perfect om onderweg beeldmateriaal vast te leggen. De videocamera is uitgerust met een professionele zoomschakelaar, lensring met vingertipbediening en programmeerbare toetsen en draaiknoppen. Daarmee biedt de Legria HF G26 content creators maximale artistieke controle bij het vastleggen van videobeelden. Een uiterst gevoelig 3,0-inch capacitief touchscreen zorgt ervoor dat de beeldcompositie perfect kan worden gekozen en biedt voor een hoogwaardig resultaat de mogelijkheid om tracking focus en belichting aan te passen. Voor een volledige weergave bij het vastleggen van beeldmateriaal, en dan vooral in heldere omstandigheden, kunnen ambitieuze filmmakers de 1,56 miljoen dots tellende kantelbare elektronische zoeker tot 45° instellen voor opnamen vanuit lage hoeken en om overstraling en reflectie te voorkomen. De eenvoudige bediening en het compacte ontwerp maken de Legria HF G26 geschikt voor die momenten waarop mobiliteit en snelheid onmisbaar zijn.

De Canon Legria HF G26 heeft een adviesprijs van € 999 en is beschikbaar vanaf april 2018.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.