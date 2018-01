Samsung introduceert nieuwe solid state drives

Samsung heeft met de 860 PRO en 860 EVO twee nieuwe solid state drives op de markt gebracht. Beide SSD’s zijn ideaal voor mensen die op zoek zijn naar snelle en betrouwbare prestaties, of dat nu voor dagelijks computergebruik is of voor de verwerking van zware bestanden en het uitvoeren zware programma’s en games.

De Samsung 860 PRO en 860 EVO bouwen voort op de succesvolle 850 PRO en 850 EVO, de eerste consumenten-SSD’s met V-NAND. De nieuwe SSD’s gaan een stap verder en zetten toonaangevende prestaties neer voor SSD’s met een SATA-aansluiting. Beide drives bieden aanzienlijke verbeteringen in snelheid, betrouwbaarheid, compatibiliteit en capaciteit. Met steeds groter wordende bestanden zoals hoge resolutie foto’s, games en 4K-video’s neemt de behoefte aan snellere dataoverdracht en stabiele en betrouwbare SSD-prestaties alleen maar toe. De Samsung 860 PRO en 860 EVO voldoen volledig aan die vraag. De SSD’s bereiken snelheden tot 560 MB/s (lezen) en 530 MB/s (schrijven) en bieden ongeëvenaarde betrouwbaarheid en een garantie van vijf jaar. De 860 PRO is goed voor een maximum van 4.800 geschreven terabytes (TBW) en de 860 EVO voor een maximum van 2.400 TBW. De nieuwe MJX-controller biedt de mogelijkheid tot snellere communicatie met de PC of laptop en is krachtig genoeg om opslag op een zakelijk werkstation aan te kunnen. Ook de compatibiliteit met Linux is verbeterd.

Capaciteit

De 860 PRO komt beschikbaar in de volgende capaciteiten: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB en is binnenkort ook verkrijgbaar in 4 TB. Het geheugen van de 4 TB-variant is goed voor de opslag van 114,5 uur aan 4K Ultra HD-video. De 860 PRO is verkrijgbaar in 2.5 inchformaat en daarmee ideaal voor PC’s, laptops, werkstations en NAS. De 860 EVO komt met een opslagvermogen van 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB en 4 TB. Ook hier is het formaat 2.5 inch voor PC’s en laptops, terwijl mSATA en M.2 tevens te gebruiken zijn voor toepassing in slanke computers. Dankzij de verbeterde TurboWrite-technologie kan de 860 EVO tot zes keer langer prestaties leveren als zijn voorganger, met respectievelijke lees- en schrijfsnelheden tot 550 MB/s en 520 MB/s. De Samsung 860 PRO en 860 EVO SSD’s zijn nu beschikbaar voor adviesprijzen vanaf respectievelijk € 147,99 en € 109,99.

Kijk voor meer informatie op www.samsung.com/nl/memory-storage/ssd/.