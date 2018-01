Nieuwe app Rijksmuseum

Het Rijksmuseum lanceert vandaag een volledig vernieuwde app. Met veertien tours, een geavanceerd navigatiesysteem, e-tickets en de collectie onder één knop, is het Rijksmuseum extra toegankelijk voor iedereen – voor, tijdens of na het museumbezoek. Het Rijksmuseum speelt met de app in op het veranderende mediagebruik en de ontwikkeling dat steeds meer mensen gebruik maken van het gemak van hun smartphone.

Om de bezoeker optimaal te kunnen bedienen, is de Rijksmuseum app opgebouwd in drie hoofdonderdelen: Tours, Rijksstudio en E-tickets. Nieuw is de indoor automatic wayfinding bij de tours. Net als in navigatie-apps, krijgt de bezoeker route-aanwijzingen in het museum. Hiervoor zijn 300 beacons geïnstalleerd. Deze beacons staan in verbinding met de app waardoor de bezoeker altijd actuele informatie over de route ontvangt tijdens het volgen van een tour. Er zijn in totaal veertien tours in negen talen, ingesproken door onder anderen Barry Atsma en Anna Drijver, en er komen geregeld nieuwe tours bij zoals bij de komende tentoonstelling High Society. Naast tours biedt het Rijksmuseum nu ook de mogelijkheid om in de app e-tickets te kopen. Ook zijn de ruim 340.000 afbeeldingen uit de collectie-website Rijksstudio in de app te bekijken en te bewaren in verzamelingen. Zo kan iedereen overal en altijd genieten van de collectie van het Rijksmuseum. De app, die tot stand is gekomen met de steun van hoofdsponsor KPN, is vanaf vandaag gratis te downloaden in de App Store of Google Play.

Kijk voor meer informatie op www.rijksmuseum.nl.