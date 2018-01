Netgear introduceert Netgear Armor beveiligingsdienst

Netgear heeft met Netgear Armor een nieuwe, uitgebreide beveiligingsdienst aangekondigd om ieder apparaat dat is verbonden via een Netgear-router te beveiligen. Netgear Armor, dat is gebaseerd op Bitdefender, is een geavanceerde beveiligingsoplossing met meerdere lagen, die draait op Netgear-routers en verbonden apparaten, voor het actief beschermen van uw huis en familie tegen cyber-dreigingen, zoals virussen, spam en phishing.

Netgear Armor zal nog dit kwartaal worden geïntroduceerd op de Nighthawk AC2300 Smart WiFi router (R7000P), en later dit jaar beschikbaar komen voor het Orbi Whole Home WiFi systeem en de populaire Nighthawk performance routers via firmware-updates. De Netgear Armor firmware-update biedt gecentraliseerde beveiliging voor alle pc’s, smartphones, tablets en smart home apparatuur. Het abonnement omvat ook de Bitdefender Total Security anti-malware software voor Windows, MacOS, iOS en Android-apparaten, allemaal in één abonnement. Deze nieuwe beveiligingsdienst blokkeert phishing-websites aan de poort van het thuisnetwerk, zodat uw privacy en data altijd veilig zijn. Netwerkbeveiliging is met de toevoeging van smart home en IoT-apparatuur aan het thuisnetwerk steeds belangrijker geworden, aangezien deze apparaten altijd aan staan en altijd verbonden zijn, met alle potentiële kwetsbaarheden van dien. Pc-beveiliging is allang gemeengoed in onze kantoren en huizen, maar de nieuwe verbonden apparaten stellen consumenten voor nieuwe, potentiële veiligheidsrisico’s.

Veilig

De functionaliteiten van Netgear Armor zorgen ervoor dat het thuisnetwerk en alle verbonden IoT, smart home en mobiele apparaten overal ter wereld veilig zijn. Netgear Armor biedt:

Veilig browsen met URL-Blocking

Met Netgear Armor, kunt u uw netwerk actief beveiligen tegen dreigingen, zoals Trojans, ransomware, zero-day exploits, rootkits en spyware. Nepsites die uw financiële data willen stelen, zoals wachtwoorden of creditcardnummers, worden automatisch geblokkeerd, net als onbetrouwbare links in browsers, e-mails of apps. U kunt zelfs zien of uw zoekresultaten veilig zijn voor u daadwerkelijk op een link klikt, omdat u wordt gewaarschuwd voor websites die uw logingegevens niet beveiligen met https.

Vulnerability Assessment

Netgear Armor scant uw netwerk snel op verbonden apparaten die openstaan voor ongeautoriseerde toegang, datadiefstal of cyberaanvallen. Er wordt gecontroleerd op wachtwoordsterkte, firmwareversies en iedere kwetsbaarheid die hackers toegang kan geven tot uw thuisnetwerk. U kunt eenvoudig een grondig rapport opvragen, met tips om bepaalde kwetsbaarheden te elimineren, of om simpelweg de status van uw apparaten te controleren en eventuele problemen direct op te lossen.

Intelligent Network Intrusion Preventie

Netgear Armor blokkeert hackers op uw smart home apparatuur zoals verbonden thermostaten, koelkasten, baby-monitors en beveiligingscamera’s. U ontvangt direct een melding wanneer nieuwe apparatuur op het netwerk wordt aangesloten, zodat u direct de toegangsaanvraag kunt blokkeren voor apparaten die u niet herkent. Voor het ultieme gemak kunt u uw netwerk eenvoudig beheren vanaf welke plek dan ook, door naar http://armor.netgear.com te gaan.

Bitdefender Total Security

Netgear Armor wordt geleverd met Bitdefender Total Security anti-malware voor Android, iOS, Windows pc’s en Macs, thuis of elders. Met intelligente gedragsdetectie houdt Netgear alle actieve apps nauwlettend in de gaten. Op het moment dat er verdachte activiteit wordt gedetecteerd, wordt er onmiddellijk actie ondernomen om problemen te voorkomen, aangezien de dienst binnen drie seconden reageert op zelfs de allernieuwste, bekende dreigingen. Door de optionele Autopilot™ functie te activeren, kunnen alle beveiligingsbeslissingen worden genomen zonder pop-ups of dialoogschermen die u af kunnen leiden van uw werk of spel. Naast bovengenoemde zaken, biedt Netgear Armor de volgende extra functionaliteiten:

Bescherm uw netwerk tegen kwaadwillende encryptieprogramma’s die losgeld voor uw persoonlijke gegevens eisen.

Beheer en configureer elk apparaat dat verbinding met het netwerk probeert te maken.

Ontvang direct meldingen wanneer nieuwe apparaten verbinding maken met uw netwerk.

Bekijk uw WiFi-netwerk en routerbeveiliging vanaf externe computers en smartphones.

Beveilig uw wachtwoorden, creditcardinformatie en andere gevoelige gegevens in een cyber-kluis voor gemakkelijke toegang.

Bankieren en winkelen met Safepay, een unieke, speciale browser die uw transacties beveiligt.

Continue en automatische beveiligingsupdates.

Prijzen en beschikbaarheid

Netgear Armor beschermt thuisnetwerken zonder netwerksnelheid, prestaties of privacy op te offeren. De service scant uw netwerk en identificeert elk aangesloten apparaat. Scannen is snel en licht, omdat het vooral in de cloud gebeurt om kracht en efficiëntie te maximaliseren. Thuisrouters en persoonlijke apparaten worden zelden belast om processor-intensieve taken uit te voeren. En de dienst scant nooit de inhoud van documenten of bestanden. Netgear Armor zal later dit kwartaal beschikbaar zijn via een firmware-upgrade op de Nighthawk AC2300 Smart WiFi-router (R7000P) en zal in de komende maanden beschikbaar zijn via firmware-updates voor Orbi en de huidige line-up van Nighthawk-routers. Na de eerste 90 dagen gratis service, bedragen de jaarlijkse abonnementskosten $ 69,99.

Kijk voor meer informatie op www.netgear.com/landings/armor/.