Bij uitgeverij Van Duuren Media is van de hand van Scott Kelby, de bestverkopende auteur van boeken over digitale fotografie, een aantrekkelijk nieuw boek verschenen over het gebruik van een flitser. Veel fotografen hebben een externe flitser, maar weten niet hoe er mee om te gaan. In Het Grote Flitserboek (ISBN 9789463560092) behandelt Scott aan de hand van ruim 150 handige tips en praktische technieken alle aspecten van het werken met een externe flitser.

Het werkt als volgt: elk idee of elke techniek beslaat één pagina. Het 194 pagina’s dikke boek telt tien hoofdstukken. In de eerste drie hoofdstukken wordt aandacht besteed aan alle relevante basisinstellingen van de flitser. Scott leert je zijn instellingen, die je tijdens een shoot wellicht niet eens hoeft te wijzigen. In het vierde hoofdstuk draait het allemaal om het gebruik van een flitser bij het maken van portretten en in het vijfde hoofdstuk gaat hij dieper in op het flitsen op locatie. Hoofdstuk 6 behandelt het belichten met een flitser van achtergronden en flitsergebruik op bruiloften komt in het zevende hoofdstuk uitgebreid aan bod. In het achtste hoofdstuk vertelt hij welke betaalbare accessoires je écht nodig hebt om je flitser als een pro te kunnen gebruiken en in hoofdstuk 9 passeren diverse slimme flitstrucs de revue. In het laatste hoofdstuk is er aandacht voor drie specifieke workflows voor respectievelijk een portret binnenshuis, een portret buitenshuis en een bruidsreportage. Al met al een uitstekend boek dat niet ten onder gaat aan verwarrend jargon en complexe concepten. Integendeel, het boek is bijzonder helder, praktisch en vooral heel leerzaam. Het kost € 29,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Warm aanbevolen!