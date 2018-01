Canary kondigt persoonsdetectie aan

Canary, makers van de Canary All-in-One en Canary Flex beveiligingscamera’s, heeft een nieuwe functie voor hun beveiligingscamera’s aangekondigd: Person Detection. Aan deze nieuwe functie wordt momenteel de laatste hand gelegd en komt binnenkort kosteloos beschikbaar op alle Canary beveiligingscamera’s.

De functie Person Detection gebruikt machine learning technologie om personen accuraat te kunnen herkennen in beelden gemaakt met een Canary beveiligingscamera. De gebruiker krijgt bij signalering van een persoon een specifieke persoonsmelding toegestuurd. De gebruikelijke bewegingsmeldingen van niet-personen blijft ook bestaan. Gebruikers kunnen zelf bepalen wat ze wel of niet aan notificaties wensen te ontvangen. Je kunt op de hoogte worden gehouden van alle bewegingen of alleen maar meldingen krijgen als er een persoon is gesignaleerd. Zodra de functie Person Detection beschikbaar is, zullen we deze uitgebreid testen. Lees voor meer informatie over de Canary beveiligingscamera onze uitgebreide test hier!

Kijk voor meer informatie op canary.is.