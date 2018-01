Arlo Baby Smart camera compatibel met Apple HomeKit

Netgear heeft laat weten dat de Arlo Baby Smart HD Monitoring Camera (ABC1000) nu compatibel is met Apple HomeKit. Na een eenvoudig koppelingsproces hebben ouders met een iOS-apparaat toegang tot het merendeel van Arlo Baby’s functies voor het slim monitoren van baby’s, rechtstreeks vanuit de Apple Home app.

Met het populaire Apple HomeKit voor iOS-apparaten, kunnen ouders al hun smart home apparaten naadloos beheren vanaf een iPhone of iPad. Wanneer de Arlo Baby camera wordt toegevoegd, verschijnt hij in de Apple Home app op uw iOS-apparaat, naast uw andere HomeKit-compatibele smart home apparaten. De Apple Home app is beschikbaar voor alle iOS-gebruikers, voor eenvoudig en veilig beheer van HomeKit-compatibele apparaten, zoals de Arlo Baby camera. De Apple Home app is gratis te downloaden in de Apple App Store en wordt meegeleverd met de meest recente iPhone- en iPad-versies. De volgende Arlo Baby functionaliteiten zijn onder meer toegankelijk via de Apple Home app:

Live video stream van uw baby via de Arlo Baby camera feed;

Two-way audio voor praten en luisteren naar uw baby en andere mensen in de nabijheid van de camera;

Snelle toegang tot de meest recente screenshot van de Arlo Baby, van de laatste activatie van de camera;

Voice control door aan Siri te vragen om u de livestream van de camera te tonen;

Toegang op afstand tot de live video/audio feed en de 2-weg communicatie via iPad of Apple TV (vierde generatie).

Arlo smart analytics platform

De Arlo Baby Smart HD Monitoring Camera gaat veel verder dan traditionele baby-monitors om ouders te bieden wat zij nodig hebben om het hele gezin veilig en gerust te houden. Deze alles-in-een-camera combineert kristalhelder 1080p HD beeld, geavanceerde nachtzicht-functionaliteiten, tweeweg-audio, luchtkwaliteit-sensoren, een muziek- en geluidenspeler en een dimbaar nachtlicht in een aantrekkelijk, kinderkamervriendelijk pakket. Het Arlo smart analytics platform biedt real-time, instelbare meldingen wanneer beweging of geluid worden gedetecteerd en herkent zelfs het geluid van het gehuil van uw baby. Dankzij de ingebouwde, oplaadbare batterij, kunt u de draadloze Arlo Baby camera overal in huis plaatsen. En met een verschuivende periode van zeven dagen gratis cloudopnames, mist u nooit een waardevol moment. Arlo Baby zelfs worden omgetoverd tot een dier als een konijn, een kitten of een puppy, voor een vriendelijke toevoeging aan de kinderkamer. De Netgear Arlo Baby kost € 339,- en is onder andere te koop op Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www.arlo.com.