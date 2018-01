AquaSound voegt Spotify toe aan badkamer audiosysteem

AquaSound voegt Spotify toe aan haar badkamer audiosysteem. Naast internet-radio en MP3 speler, krijgt de controller nu ook Spotify functionaliteit. Een gebruiker heeft zo de beschikking over zijn persoonlijke afspeellijsten, categorieën en meer handige functies. De N-Joy Spotify player krijgt hiermee een centrale rol binnen de badkamermuren.

Het merk AquaSound heeft Spotify functionaliteit toegevoegd aan haar N-Joy badkamer audio systeem. De geïntegreerde internet-radio krijgt er dus een concurrent bij. Was het eerst nog de interne MP3 speler waar de radio mee moest wedijveren, is het nu ook de Spotify player die de aandacht van de gebruiker vraagt. Alle N-Joy controllers worden standaard voorzien van de nieuwste software. Daarnaast heeft men besloten om de functionaliteit ook voor bestaande gebruikers kosteloos beschikbaar te stellen. Middels een update krijgen ook deze gebruikers toegang tot de Spotify functionaliteit. Het N-Joy systeem beschikt al over een volwaardige radio waarmee de gebruiker honderden radiostations binnen ‘touch bereik’ heeft. Daarnaast laat de interne MP3 speler de gebruiker genieten van songs die zijn opgeslagen in de controller. Maar dit alles valt bijna in het niet als de Spotify player wordt geactiveerd. Direct zijn de persoonlijke afspeellijsten zichtbaar. Ook kan een gebruiker een categorie selecteren die het beste past bij zijn stemming van de dag. Zoeken op een album, artiest of nummer is ook zo gepiept. En dat allemaal zonder al te veel poespas. Een gebruikersinterface die toegankelijk aanvoelt en waarbij de gebruiker direct begrijpt hoe het apparaat te bedienen is. Een Spotify Premium account is wel vereist om van deze functies gebruik te kunnen maken.

Kijk voor meer informatie op aquasound.eu/nl/spotify-player/.