Sfeervolle kerstverlichting met Philips Hue-lampen

Philips heeft twee sfeervolle verlichtingsformules in Philips Hue Labs geplaatst, waarmee bezitters van Philips White en Color Ambiance Hue-lampen in een handomdraai hun lampen thuis kunnen omtoveren in een sfeervolle kerstverlichting. Wie nog een stapje verder wil gaan, schaft nog snel voor de kerstdagen de speciale Hue Xmas app van iMakeStuff aan.

In de Philips Hue app zit in het tabblad Ontdek een optie genaamd Hue Labs. In deze testomgeving van Philips Hue zijn recent twee verlichtingsformules geplaatst speciaal voor de kerstdagen, genaamd Christmas living scenes en Christmas twinkling stars. Het installeren van een dergelijke formule is simpel: tik op de knop Try it! en geef via Setup this formula de gewenste instellingen op. Zo kan men hier eventueel de Engelstalige naam van de formule in een Nederlandse naam veranderen, de icoon aanpassen, de bediening (via een Philips Hue Tap of een knop in het venster Hue Labs) instellen, de deelnemende lampen selecteren, de gewenste scène (indien meer dan een scène aanwezig is) kiezen, de helderheid van de lampen en tot slot de transitietijd (van 15 sec tot 30 minuten) tussen de effecten instellen.

Klik tot slot op Install en de formule wordt op je systeem geïnstalleerd. De formule Christmas living scenes omvat drie lichtscènes in kerstsferen, te weten Classical Christmas, Sugar cane en Open your present, die je alle drie apart kunt installeren, zodat ze alle drie via een Hue Tap of een knop in je app kunnen worden geactiveerd. De formule Christmas twinkling stars bevat één lichtformule. Alle vier de lichtformules maken rijkelijk gebruik van de karakteristieke kerstkleuren rood en groen, maar ook ander kleuren komen langs. De verlichtingsformules zijn gratis, dus wat let je om ze tijdens de kerstdagen eens uit te proberen!

Hue Xmas

Voor nog meer kerstlichteffecten compleet met sfeermuziekjes en geluidseffecten kan men terecht bij de app Hue Xmas. Deze app telt standaard drie schermen genaamd Effects met elk 8 effecten en onder Mood zitten twee vensters met elk 4 sfeermuziekjes. Daarnaast kan men nog 24 extra effecten aanschaffen, waaronder 8 Christmas Carols en 8 Holiday Lights. Tevens vindt men in de app nog een voorproefje van 8 effecten van de Hue Fireworks app voor oudjaar. De eerste sfeermuziekjes onder Mood omvatten onder andere enkele opgewekte kerstdeuntjes (o.a. Jingle Bells), een speeldoos en een langzaam sfeermuziekje. Via de vierde optie kan men een kerstnummer uit de eigen muziekcollectie selecteren.

Tussen de kerstgeluidseffecten zit onder andere een Kerstman die Ho ho ho en Merry Christmas zegt, kinderen die Merry Christmas roepen, een speeldoosmuziekje, een triangel, een kloosterkoor dat Kyrie Eleison zingt, een klassiek radiofragment en een kerstbelletje. De extra nieuwjaargeluidseffecten omvatten onder andere diverse geluidseffecten van vuurwerk, 12 klokslagen en een ploppende kurk van een champagnefles. Via de optie Lights kan men de Hue-lampen selecteren, die vervolgens tijdens het afspelen van de geluidseffecten kleurrijke effecten vertonen die de kerstsfeer verhogen. Vooral de optie dat men een nummer uit de eigen muziekcollectie kan combineren met de in de app aanwezige geluidseffecten kan tot leuke resultaten leiden. Voor een optimaal effect sluit men zijn of haar iPad of iPhone dan aan op een versterker. Via de optie Favorites kan men favoriete effecten selecteren en deze via de knop Auto Play Effects laten afspelen. De app en de extra pack met 24 effecten kosten elk € 2,29.

Kijk voor meer informatie op www2.meethue.com en Hue Xmas