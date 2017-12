Het Amerikaanse bedrijf Ring heeft onder de naam Video Doorbell 2 een nieuwe slimme deurbel op de markt gebracht. Het is een deurbel met een ingebouwde videocamera en bewegingsdetectie. Deze slimme deurbel maakt het niet alleen mogelijk om op een smartphone of tablet te zien wie er voor de deur staat als er wordt aangebeld, maar kan dit via de app ook op afstand. Deze nieuwe versie heeft nu 1080p in plaats van 720p HD-beeldkwaliteit en een gemakkelijk te verwisselen accu. Wij namen de proef op de som.

De Ring Video Doorbell 2 wordt geleverd in een blauw/witte doos. Het eerste dat opvalt, is de volledigheid. Naast de deurbel, twee bodemplaten, twee frontplaten, USB-kabel en een drietal installatiegidsjes (Engels, Frans en Duits), worden zelfs een schroevendraaier, schroeven, pluggen, boortje, diode, waterpas en dergelijke meegeleverd. Een waarschuwingssticker om eventueel achter het raam te plakken completeert het geheel. Deze is in onze set echter Franstalig, dus daar hebben we niet zo veel aan. De Ring Video Doorbell 2 kan zowel op een bestaande elektrische belinstallatie worden aangesloten, maar dankzij de accu ook op elke willekeurige plek waar geen stroomvoorziening is worden geplaatst. De accu in dit nieuwe model kan via de voorzijde uit de bel worden gehaald om deze op te kunnen laden. Bij het vorige model moest men de hele deurbel van de grondplaat verwijderen om de ingebouwde accu te kunnen opladen. Dat gaat dus nu een stuk gemakkelijker! Na volledig te zijn opgeladen zou de bel volgens opgave van de fabrikant dan minimaal 6 tot maximaal 12 maanden kunnen functioneren. Dit hebben we bij deze deurbel nog niet kunnen verifiëren, maar bij het vorige model moesten we na ongeveer drie maanden de accu weer opladen. De Ring Video Doorbell 2 wordt geleverd inclusief twee frontplaten in de kleuren Satin Nickel (zilverkleurig) en Venetian Bronze (bronskleurig). De eerste frontplaat geeft de bel een moderne uitstraling en de tweede past beter bij een wat ouder huis.

Installatie

Het in gebruik nemen van de Ring video Doorbell 2 vindt plaats via de app. Na het downloaden van de app (beschikbaar voor Android, iOS én Windows 10) naar onze iPad, starten we de app op. We krijgen een kort introductiefilmpje te zien. Via de knop Set Up a Device bovenaan het scherm starten we de installatieprocedure. In de eerstvolgende schermen wordt de eerste keer gevraagd door middel van het ingeven van een gebruikersnaam, emailadres en wachtwoord om een gebruikersaccount aan te maken. Daarna verschijnt er een lijst met Ring producten met de vraag welk product men in gebruik wil nemen. We klikken hier op Ring Video Doorbell 2. In het volgende scherm kunnen we de deurbel een naam geven. Hierbij kan gekozen worden uit de namen Front Door, Back Door en Office of via Custom zelf een naam ingeven. Wij kiezen voor het laatste, want alleen op die manier kunnen we een Nederlandse naam, te weten Voordeur, aan de deurbel toekennen. In het volgende venster wordt de locatie op basis van GPS-informatie ingevoerd of geverifieerd en daarna dient men op de kleine setup-knop onder de frontplaat op de deurbel te drukken. Hiermee wordt het WiFi-signaal van de deurbel geactiveerd. We verlaten nu de Ring app en gaan naar de Instellingen van onze iPad, klikken op WiFi en selecteren daar het WiFi-signaal van de deurbel. We keren daarna terug naar de app, die nu op zoek gaat naar beschikbare WiFi-netwerken. Uit de getoonde lijst kiezen we ons thuisnetwerk en geven in het volgende scherm het bijbehorende wachtwoord in. De Ring video Doorbell 2 maakt nu automatisch verbinding met ons thuisnetwerk. Een scherm met de tekst ‘Congratulations, setup is complete!’ sluit de installatieprocedure succesvol af.

Setup

In het volgende scherm kan men eventueel een video bekijken waarin uitgelegd wordt hoe de deurbel op te hangen. Voor bezitters van een eerste generatie Ring Doorbell die overstappen naar dit nieuwe model is een speciale bodemplaat meegeleverd waarmee men dit nieuwe model eventueel op de oude gaten kan plaatsen. Wij hebben daar geen gebruik van gemaakt, want de bel zit dan minder strak tegen de deurpost aan. Tot slot kan men in de app zones ten behoeve van de bewegingsdetectie instellen. Wij slaan dit nu over door op Skip te tikken, want dit kan men beter doen als de deurbel geplaatst is. Is dat gebeurd, dan kan men via de app nog een aantal zaken instellen. Klikt men in het startscherm op de desbetreffende deurbel, dan verschijnt een scherm waarin de accustatus wordt getoond met daaronder twee schuifjes om de functies Ring Alerts en Motion Alerts te bedienen en een zevental knoppen, genaamd Event History, Device Health, Linked Chimes, Motion Settings, Live View Settings, Shared Users en Ring+ Partners. Wil men bijvoorbeeld geen bewegingsmeldingen ontvangen, dan zet men de optie Motion Alerts hier uit. Via Event History krijgt men een overzicht van de recente activiteiten te zien. Via Motions Settings kan men via de knop Zones and Range het bereik van de bewegingsdetectie instellen. Via de schuif Motion Range kan men het bereik eventueel uitbreiden. De optie Shared Users biedt de mogelijkheid om andere personen – dus ook bijvoorbeeld tijdelijk de buren – toegang te geven tot de deurbel. Dit doet men door het versturen van een uitnodiging per email. Via Ring+ Partners kan men de deurbel koppelen aan andere slimme producten, zoals Wemo-schakelaars. Via deze optie kan men bijvoorbeeld instellen dat er na het aanbellen automatisch een lamp in bijvoorbeeld de gang gaat branden. Via de laatste optie Linked Chimes kan men optioneel los verkrijgbare bellen beheren. Deze steekt men ergens in huis in een stopcontact en koppelt deze via de app aan de deurbel.

Praktijk

Al met de vorige Ring Doorbell ervaarden we het gemak van een slimme deurbel. Pakjesbezorgers die voor een gesloten deur staan, konden we via de app op afstand vertellen bij welke buren zij het pakje konden afgeven. De hogere 1080P HD-beeldkwaliteit van de Ring Video Doorbell 2 is overdag haarscherp en ook ’s nachts is het beeld beter dan voor zijn voorganger. De bewegingsdetectie doet zijn werk goed, want nog voordat iemand feitelijk op de bel drukt krijgen we al een melding dat er iemand voor de deur staat. Prima! Dat het met recht een slimme deurbel is, blijkt ook uit het feit dat de Ring Video Doorbell 2 via zogeheten If This Then That (IFTTT) recepten kan worden gekoppeld aan andere slimme apparaten in huis. Een voorbeeld: via de app of website van IFTTT kunnen bijvoorbeeld Philips Hue lampen gekoppeld worden aan deze deurbel. Via een kant-en-klaar recept kan men bijvoorbeeld een of alle Philips Hue lampen in huis even laten knipperen of van kleur veranderen als er op de Ring Video Doorbell 2 is gedrukt. Handig, voor bijvoorbeeld slechthorenden! Ook kan men de deurbel op deze manier koppelen aan een WeMo-schakelaar en een lamp in huis automatisch aan laten gaan. Of automatisch een e-mailbericht laten versturen naar een of meer personen. De mogelijkheden zijn talrijk. Kijk voor meer informatie op de website van IFTTT.

Conclusie

De Ring Video Doorbell 2 is een slimme deurbel die doet wat hij beloofd en nog meer. Enig nadeel is dat de werking van de deurbel sterk afhankelijk is van de kwaliteit van het WiFi-signaal en alleen werkt op de 2.4 GHz bandbreedte. Bij een zwak signaal wordt de beeldkwaliteit al snel minder. Heeft men echter een goed WiFi-signaal, dan werkt de Ring Video Doorbell 2 probleemloos. De 1080P HD beeldkwaliteit is duidelijk een verbetering ten opzicht van het vorige model en ook de verwisselbare accu maakt het tussentijds opladen een stuk gemakkelijker. Deze deurbel is echter ook aan te sluiten op een bedrade voeding, dan kan men de accu permanent laten zitten. De Ring Video Doorbell 2 kost € 219,- en is onder andere te koop bij Bol.com. Op basis van de uitstekende functionaliteit en de prima prijs/kwaliteitverhouding kennen wij de Ring Video Doorbell 2 een Breekpunt Pluspunt toe. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ring.com.