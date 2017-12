Netgear biedt ouders controle over thuisnetwerk

Netgear heeft ondersteuning voor Circle with Disney-software toegevoegd aan zijn Orbi Tri-Band WiFi-systemen en Nighthawk WiFi-routers. Netgear stelt ouders op hun gemak door hen niet alleen toegang tot de juiste online content in te laten regelen, maar hen ook de tijd te laten beperken die hun kinderen online doorbrengen.

Circle with Disney is een slimme manier om online content en de tijd die kinderen online doorbrengen, in te regelen op elk verbonden apparaat. Met de gebruiksvriendelijke Circle app – beschikbaar op zowel iOS als Android – kunnen ouders unieke profielen voor elk familielid instellen. Denk aan dagelijkse tijdlimieten voor apps en websites, individuele filters voor elk familielid, het instellen van bedtijd voor elk familielid en hun apparaten, en de verbinding van een apparaat of gebruiker pauzeren met één druk op de knop. Met Circle Go is dat allemaal zelfs buitenshuis te doen. Met Circle with Disney op Netgear-routers hebben ouders niet alleen meer controle, maar het bespaart ook geld en voorkomt aanschaf van extra hardware – het wordt immers direct op de router geïnstalleerd. Netgear en Circle bieden zo samen de meest complete oplossing voor ouders voor afstelling van hun thuisnetwerk.

Instellingen

Per familielid en leeftijdscategorie zijn unieke instellingen beschikbaar. Bovendien zijn instellingen voor meerdere apps, websites, ad-blockers en veilig zoeken beschikbaar. Daarmee hebben ouders meer inzicht in en controle over wat hun kinderen zien, en kunnen ze er gerust op zijn dat hun kinderen online veilig zijn. Onder de Netgear op NETGEAR-producten met Circle with Disney zijn beschikbaar via de gratis app:

Filter: stel individuele filters voor elk familielid in, passend bij hun leeftijd en interesse;

Pause: pauzeer internettoegang per apparaat, gebruiker of in het hele huis met één druk op de knop;

History: zie welke sites worden bezocht en gefilterd;

Safe Search: filter ongeschikte sites en afbeeldingen uit zoekresultaten;

Ad Blocking: blokkeer de meeste reclames op websites.

Premium

Verder zijn via een premium-abonnement zijn de volgende functie beschikbaar:

Time Limits: beperk de dagelijkse online tijd voor elk familielid via websites, apps en meer;

BedTime: stel tijdstippen in waarop de online verbinding beschikbaar of verbroken wordt;

OffTime: stel eenvoudig individuele online tijd in, en perioden waarin internet niet beschikbaar is;

Usage: zie hoeveel tijd kinderen online doorbrengen;

Rewards: verleg tijdslimieten, verlaat de bedtijd, of schakel offline tijd uit;

Connections: integreer met apps van derden, zoals Choremonsters en IFTTT.

MyCircle is een extra app dat ouders een gepersonaliseerd dashboard biedt waarop ze met hun kinderen kunnen verbinden en hun Circle-dashboard kunnen checken. Daarnaast kunnen zij CircleGo op de apparaten van hun kind installeren en Circle-dekking uitbreiden naar buitenshuis. Online circle is momenteel beschikbaar op selecte Nighthawk-routers en wordt binnenkort uitgerold naar bestaande Orbi-gebruikers middels een firmware-update.

Kijk voor meer informatie op www.netgear.com/circle.