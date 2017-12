Nest Cam IQ: slimme beveiligingscamera met gezichtsherkenning

Nest Labs heeft met de Nest Cam IQ een intelligente beveiligingscamera voor gebruik binnen op de markt gebracht. De Nest Cam IQ heeft een 4K-kleurensensor, 12x digitale zoom en Full-HD (1080p) videokwaliteit. De Nest Cam IQ beveiligingscamera kan dankzij geavanceerde algoritmen vaststellen of er iemand in huis is, vervolgens een melding naar je mobiel sturen en de persoon automatisch door de kamer volgen. Met een abonnement op Nest Aware kun men zelfs een melding krijgen of het wel of niet een bekend gezicht betreft. Wij probeerden de Nest Cam IQ uit.

De Nest Cam IQ wordt geleverd in een vierkante doos met daarin de Nest Cam IQ camera, stroomadapter, USB-voedingskabel, een garantiebrochure en een summiere startershandleiding. De in wit uitgevoerde Nest Cam IQ is circa 12,5 cm hoog, heeft een diameter van ongeveer7,5 cm en weegt 357 gram. De ingebouwde camera beschikt over een 8-megapixel 4K-kleurensensor met 12x digitale zoom en een unieke volgfunctie met close-upweergave. Het apparaat beschikt verder over een ingebouwde hoogwaardige luidspreker, 3-microfoonarray, led-lichtring en een led-statuslampje. Dit alles staat op stevige voet waarin aan de onderkant tevens een ¼ inch-schroefbevestiging zit, zodat de Nest Cam IQ eventueel ook op een statief kan worden geplaatst. De camera zelf zit op een 4 cm hoog pootje en kan naar links en rechts gedraaid worden en van onder naar boven worden bewogen. Deze flexibele behuizing biedt gebruikers dan ook alle vrijheid om de Nest Cam IQ zo te positioneren dat men alles kan vastleggen wat men maar wil.

Full-HD videobeelden

De Nest Cam IQ produceert Full-HD videobeelden (1920×1080 bij 30 bps) via WiFi, zodat gebruikers tot in de kleinste details kunnen waarnemen wat er in de te bewaken ruimte gebeurt. Het gezichtsveld van de Nest Cam IQ is 130 graden diagonaal. Dat biedt een royaal beeld van de gehele ruimte. Het streamen en opslaan van de videobestanden verloopt via een 2048-bit RSA-vergrendeling en de beeldoverdracht vindt plaats via een 128-bit AES TLS/SSL-verbinding. Dankzij acht zeer gevoelige infrarood-LED’s en nieuwe algoritmes zijn de functies Nachtzicht en Bewegingsdetectie aanzienlijk verbeterd. Waar standaard camera’s ’s nachts een gelimiteerd beeld tonen, kan de Nest Cam IQ de gehele ruimte zien. En aangezien de sensoren van de Nest Cam IQ het verschil tussen het licht van een zaklamp en het licht van de zon detecteren, zal het nachtzicht niet verstoord worden en overschakelen naar de dagmodus wanneer er fel licht in de camera schijnt. Dit kan vooral heel handig zijn in het geval van inbrekers die met een zaklamp schijnen, of de felle koplampen van een passerende auto.

Installatie

De installatie verloopt redelijk vlot. Het eerste dat men moet doen is de Nest-app downloaden uit de Apple of Google store. Vervolgens kiest men een plek om de Nest Cam IQ te plaatsen en steekt men de stekker in het stopcontact. In de app dient men de eerste keer een account aan te maken door het ingeven van een email-adres en wachtwoord. Na een verificatie via email is de app gereed voor gebruik. In de app moet men eerst door middel van continent, land en postcode de locatie van het huis opgeven. Vervolgens klikt men op de optie Toevoegen (het plusteken) en selecteert men in de lijst met producten de optie Nest Cam IQ. Heeft men al Nest-producten in gebruik: ga dan naar Instellingen en tik op Product toevoegen. De meest snelle methode is nu de QR-code onderop het voetje van de camera met de app te scannen. Het is ook mogelijk om de unieke cijfercode onderop het voetje in te voeren. Hierna wordt gevraagd om een locatie te selecteren waar je de camera plaatst, in ons geval de Hal, en om de Nest Cam IQ aan te zetten. De app zoekt daarna verbinding en vraagt om het wachtwoord van het WiFi-thuisnetwerk in te voeren. De camera wordt tot slot aan je account toegevoegd en is nu gereed voor gebruik. Een live videobeeld verschijnt nu ook in de app. Heb je al Nest-producten, dan gebruikt de app een al aanwezig Nest-product – bij ons de Nest Protect – om de WiFi-verbinding tot stand te brengen. Al met al een probleemloze installatie.

Praktijk

Het 1080p live beeld is op onze iPhone scherp en helder. Het beeld vertoont wel de gebruikelijke bolle vertekening die we kennen van groothoekobjectieven. Inzoomen kan door twee vingers op het scherm uit elkaar te bewegen. Rechtsboven zit een knop Instellingen waarmee we een groot aantal functies van de Nest Cam IQ kunnen in- of uitschakelen, te weten Thuis/Afwezig-functie, Schema, Meldingen, Bekende gezichten, Nest Aware, Videokwaliteit en brandbreedte, Volgfunctie, Nachtzicht (uit, automatisch of altijd aan), Beeld draaien (als de camera om zijn kop hangt), Camera delen, Statuslampje (aan of uit), Geluidssignaal (aan of uit), Microfoon, WiFi-verbinding, Waar en Technische gegevens. Bovenaan zit een schuifje waarmee de camera op afstand uit en aan kan worden gezet. Onder het videobeeld zit de functie Beeldlijn waarmee we door de gedane bewegings- en geluidssignaleringen kunnen scrollen en via de knop Praten (microfoontje) kan men eventueel via de camera op afstand met mensen praten die ervoor staan. Linksonder zit een knop 10 dagen waarmee men in 10 dagen videogeschiedenis kan raadplegen en rechtsonder zit een knop Mensen waarmee men kan zien welke bekende personen de camera heeft gesignaleerd. Via het knopje rechtsonder het videobeeld kan men een videoclip toevoegen aan je Nest-account. Via de knop Terug linksboven keert men terug naar het hoofdmenu van de Nest-app.

Activiteitsmeldingen

Een sterk punt van de Nest Cam IQ zijn de zogeheten activiteitsmeldingen. Op basis van een gedetecteerd persoon, gedetecteerde beweging of opgevangen geluid, kan je de app zo instellen dat deze een melding geeft. Je kunt ervoor kiezen om meldingen voor mensen, beweging, geluid of alle drie te ontvangen. Met dergelijke activiteitsmeldingen kun je heel eenvoudig een oogje op je huis houden zonder dat je 24 uur per dag naar een scherm hoeft te kijken. De Nest Cam IQ laat het je weten wanneer er iets ongewoons gebeurt. Als je dergelijke meldingen wilt ontvangen, moet je deze eerst inschakelen. Je kunt meldingen als volgt in de Nest-app inschakelen: klik op het pictogram Instellingen rechtsboven in het scherm. Selecteer onder Camera’s de camera waarvoor je de meldingsinstellingen wilt aanpassen en klik op Meldingen. Tik of klik onder Activiteitstypen op Mensen, Beweging of Geluid om via een schuifknopje de meldingen in of uit te schakelen. Via de optie Meldingstype kan men via een vinkje de gewenste meldingstype – melding op smartphone of per e-mail – instellen en bij Wanneer verzenden kan men instellen of dat altijd moet gebeuren of alleen als je van huis bent. Via de Thuis/Afwezig-functie kan je ervoor kiezen om de camera op basis van de locatie van je smartphone automatisch in en uit te schakelen. De Nest Cam IQ staat dan alleen aan als je afwezig bent. Dit kan je voor meerdere personen instellen, zodat de camera alleen aan gaat als iedereen weg is. Voor een camera binnen is dat – vanuit oogpunt van privacy – een handige functie!

Bekende gezichten

Na installatie bepaalt Nest Cam IQ meteen hoe de kamer eruitziet en klinkt wanneer er niets gebeurt. Hij onthoudt dit en als je activiteitsmeldingen hebt ingeschakeld, dan ontvang je een melding op je telefoon wanneer de algoritmen van Nest Cam IQ een verschil detecteren met hoe de scène er normaal gesproken uitziet. Als je geluidsmeldingen hebt ingeschakeld, laat de Nest Cam IQ je weten wanneer zijn microfoon een geluid opvangt dat zich onderscheidt van het normale achtergrondgeluid. Als er bijvoorbeeld constant gebrom van een airconditioner te horen is, leert Nest Cam IQ dit te negeren, maar hij zal je waarschuwen wanneer bijvoorbeeld de deurbel gaat. Als je meldingen van personen hebt ingeschakeld, dan zal de Nest Cam IQ inzoomen op de persoon die door de kamer loopt en tegelijkertijd het hele gezichtsveld weergeven. Met Nest Aware wordt de Nest Cam IQ nog slimmer, want dan kan hij ook een melding sturen als hij een bekend gezicht ziet of iemand hoort praten. Je weet dus meteen of er iemand in huis is en of het een bekende is of niet. Om deze functie te kunnen gebruiken moet men de functie Bekende gezichten wel aanzetten. De Nest Cam IQ zal vanaf dat moment gezichten gaan opslaan en via de optie Nieuwe mensen gezien kan men dan aangeven of men de persoon kent of niet. Op die manier maak je een lijst met bekende gezichten aan, zodat de app weet wie wel en wie niet een vertrouwd persoon is. Je kunt eventueel een naam bij een herkend gezicht opgeven, zodat de camera ook kan melden wie hij ziet. Na verloop van tijd bouw je zo een lijst met vertrouwde personen op. Personen verwijderen kan altijd via de optie Dit gezicht vergeten of allemaal via de optie Bekende gezichten verwijderen.

Nest Aware

Abonnees op Nest Aware beschikken over meer geavanceerde analysemethoden om nog nauwkeurigere activiteitsmeldingen te ontvangen. Nest Cam IQ gebruikers kunnen zich optioneel aanmelden voor deze maandelijks betaalde service. Nest Aware biedt dan toegang tot een uitgebreidere videogeschiedenis waarmee men – afhankelijk van de gekozen service – door 10 of 30 dagen videobeelden kan bladeren. Gebruikers kunnen zo bekijken wat er allemaal in deze periode is gebeurd en waardevolle momenten eventueel opslaan. Met deze service kan men ook videoclips en timelapses tot maximaal 3 uur creëren en delen. Ook is het mogelijk activiteitszones in verschillende ruimtes te creëren, zodat de gebruiker alleen een melding krijgt wanneer er activiteit gedetecteerd wordt in een specifieke zone, bijvoorbeeld bij de deur. Dit kan men echter niet in de app, maar alleen via de PC instellen. Nest Cam IQ maakt gebruik van de mogelijkheden van de cloud om steeds accuratere meldingen te kunnen geven en om gebieden te detecteren waar vaak een valse melding, bijvoorbeeld door een lichtreflectie op het plafond, wordt gegenereerd. Nest heeft het verder mogelijk gemaakt om de camerabeelden direct openbaar te maken via het YouTube-kanaal van Nest. Op dit kanaal kan men live video’s van bijvoorbeeld pasgeboren puppy’s of prachtige landschappen bekijken. De abonnementsprijs op Nest Aware bedraagt € 10,- per maand of € 100,- per jaar voor de 10-daagse versie en € 30,- per maand of € 300 per jaar voor de 30-daagse versie. Het enige verschil zit in het aantal dagen dat men terug kan kijken. Na aanschaf van een Nest apparaat kan men overigens Nest Aware voor een proefperiode van 30 dagen uitproberen!

Conclusie

De Nest Cam IQ beveiligingscamera voelt uiterst degelijk aan en de installatie verliep probleemloos. De Full-HD videokwaliteit is zeer goed en de activiteitsmeldingen – met name die van bekende gezichten – zijn een groot pluspunt ten opzichte van veel andere bewakingscamera’s. Ook de Thuis/Afwezig-functie is handig. Enig minpunt is dat de Nest Cam IQ wel een goed functionerend WiFi-signaal nodig heeft. Zet men de camera te ver van de router, dan is de kans dat de verbinding (regelmatig) wegvalt groot. Voor het overige niets dan lof, want dit is de meest intelligente beveiligingscamera die men op dit moment kan kopen. Daar staat wel een fiks prijskaartje van € 349,- tegenover. Desondanks kennen wij op basis van de uitstekende beeldkwaliteit en de uitgebreide functionaliteit de Nest Cam IQ een Breekpunt Pluspunt toe. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.nest.com/nl/.