Canon introduceert twee nieuwe Pixma-printers

Canon heeft met de Pixma TS205 en TS305 twee nieuwe inkjetprinters voor thuisgebruik aangekondigd. Met deze nieuwe Pixma-printers zijn dierbare momenten met vrienden en familieleden gemakkelijk te printen. Of het nu gaat om een fotocollage of een foto voor op de koelkast thuis, de Pixma TS205 en TS305 drukken 10x15cm foto’s zonder witrand af in slechts 65 seconden. De zwarte pigmentinkt zorgt voor haarscherpe tekst en de dye-inkten zorgen voor de meest natuurlijke kleuren.

De Canon Pixma TS205 en TS305 zijn ontworpen met productiviteit en kostenbesparing als uitgangspunt en beschikken over functies zoals de automatische ‘in- en uitschakel’-modus om energie te besparen wanneer de printer niet wordt gebruikt. Met deze twee modellen kunnen gebruikers complete documenten printen en kopiëren met grotere ondermarges en de optionele XL-cartridges betekenen in de praktijk dat er meer kan worden geprint en cartridges minder vaak vervangen hoeven te worden. De zwarte XL-cartridge kan circa 2,2x meer prints maken dan een standaardcartridge en is daarmee zowel zuinig als efficiënt. Het tijdrovende handmatig wisselen van papier kan worden vermeden omdat de printers worden geleverd met probleemloze papiersensoren.

WiFi-connectiviteit

De Pixma TS305 is compatibel met AirPrint en Mopria, zodat je snel online bent en de voordelen van draadlozes connectiviteit ervaart. Printen vanaf je smartphone of tablet kan niet veel sneller of gemakkelijker. Download de Canon Print-app voor iOS en Android om meer uit je printer te halen. Print vanaf mobiele apparaten of via apps met Pixma Cloud Link, ongeacht of het om je nieuwste Instagram-selfie of belangrijke documenten op Google Drive gaat. Blijf elk moment van de dag verbonden met de Pixma TS305, zelfs als je WiFi-verbinding je in de steek laat, want je printer zal dat niet doen. Selecteer gewoon WiFi-modi en kies ervoor verbinding te maken via de klassieke WiFi-routermethode of – zonder router – via de toegangspuntmodus. Maak je nooit meer zorgen over een papierstoring of dat halverwege een printopdracht het papier op is. Wanneer de Pixma TS305 via Bluetooth is aangesloten, informeert de Canon Print-app je voordat fouten een probleem worden en ga je naar de online handleiding om via eenvoudige stappen een storing op te lossen.

Printen en kopiëren

De splinternieuwe Pixma TS305 biedt gebruikers het extra voordeel van kopiëren, zoals bij een multifunctionele printer, wanneer deze via de Canon Print-app is aangesloten. Met de handige Smartphone Capture & Copy-functie kunnen gebruikers met hun smartphone van elk document een foto maken – of het nu een dienstregeling of de factuur is – en deze converteren naar een pdf-bestand dat moet worden opgeslagen, gedeeld of geprint. De Pixma TS305 heeft een speciaal ontworpen raster aan de bovenzijde, zodat je je document netjes op de printer kunt plaatsen; klaar om met één druk op de knop te kopiëren of te converteren. Zelfs wanneer je het document onder een hoek scant, dan zorgt de app er telkens weer voor dat het eindresultaat een professionele uitstraling heeft.

Persoonlijk accent

Met de Pixma TS305 kun je met Canon’s Message in Print gepersonaliseerde, unieke berichten versturen en je verhalen op een nieuwe, leuke manier met vrienden en familie delen. Voor een extra persoonlijk accent kun je onzichtbare berichten toevoegen, zoals een felicitatie of een YouTube-video, die alleen door je dierbaren kunnen worden bekeken. Met de nieuwe Pixma TS205 en Pixma TS305 kan het gehele gezin printen als nooit tevoren. Of het nu gaat om het printen van belangrijke documenten of facturen op de Pixma TS305 met behulp van de Canon Print-app of dat je plezier beleeft aan het maken van gepersonaliseerde berichten; de nieuwe printers voldoen aan de wensen van iedereen.

De Canon Pixma TS205 kost € 39,- en de Pixma TS305 gaat voor € 49,- over de toonbank. Beide printers zijn beschikbaar vanaf januari 2018.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.