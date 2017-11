Zyxel Multy X multiroom WiFi-systeem

Na onder andere Netgear, Ubiquiti en TP-Link, heeft ook Zyxel onder de naam Multy een multiroom WiFi-systeem met mesh-technologie op de markt gebracht. Zyxel’s Multy bestaat in twee varianten: Multy X en Multy Pro. Multy X is ontworpen voor thuisgebruikers die een eenvoudige maar krachtige WiFi-oplossing voor in het hele huis willen hebben, die ze zelf kunnen beheren met een intuïtieve app. Multy Pro biedt serviceproviders een op afstand regelbare WiFi-oplossing waarmee ze de ervaringen van hun abonnees kunnen maximaliseren. Wij probeerden de consumentenversie Multy X uit.

Zyxel’s Multy X is ontwikkeld om een betrouwbare, snelle en slimme WiFi-verbinding te leveren die nodig is om ‘connected homes’ mogelijk te maken. Multy X biedt volgens de fabrikant een krachtig netwerk van WiFi-signalen waarbij witte plekken worden voorkomen, waardoor een naadloze WiFi-dekking wordt gerealiseerd. Hierdoor zijn gebruikers in staat zich vrij te bewegen door het gehele huis zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over hun WiFi-verbinding. Wanneer gebruikers rondlopen en van de ene naar de andere ruimte gaan, schakelt het Multy-netwerk hun apparaten automatisch over naar de Multy-zender met het beste signaal. Het tri-band systeem zorgt voor de hoogst mogelijke snelheden en maximaliseert de netwerkprestaties van aangesloten apparaten. Met de intuïtieve, grafische Multy X-app kunnen gebruikers binnen een paar minuten het installatieproces doorlopen en daarna het thuisnetwerk beheren.

WiFi-systeem

De Zyxel Multy X Whole Home WiFi System (AC3000 Tri-Band) wordt geleverd in een witte doos met daarin twee dozen met in elk een Multy X router (annex satelliet). Elke Multy X router is circa 24×18 cm groot en zit in een stevige witte kunststof behuizing. Bij elk exemplaar wordt een netvoeding en een ethernet-kabel meegeleverd. Het is de bedoeling dat je één exemplaar als router aansluit op je modem of gateway (veelal in de meterkast) en het tweede exemplaar als satelliet elders in het huis plaatst. Zyxel Multy X maakt gebruik van Tri-band. Dat houdt in de praktijk in dat Multy X router puur en alleen voor het doorgeven van het WiFi-signaal naar de satelliet gebruik maakt van een apart 1.7Gbps 5GHz kanaal. De twee andere WiFi-kanalen (2.4GHz en 5GHz) worden gebruikt voor het draadloos verbinden van de WiFi-apparaten in en rond het huis. Volgens opgave zou de Zyxel Multy X router-satellietcombinatie een WiFi-dekking van ruim 450 vierkante meter moeten opleveren. Daarnaast beschikt elke Multy X router over één WAN-poort en drie LAN-poorten voor het bedraad aansluiten van apparatuur. Prima! Verder zien we aan de achterzijde ook nog een USB-poort. Deze poort heeft momenteel nog geen functie. Jammer, want een dergelijke poort zou ideaal zijn om bestanden te kunnen delen.

Installatie

Om de Multy X set in gebruik te nemen, downloaden we de bijbehorende Multy X app naar onze iPhone en gaan we van start met de installatie. We openen de Multy X app op onze iPhone en tikken op de knop Install Multy. In het volgende venster wordt gevraagd in welke ruimte de Multy X wordt geplaatst. Er kan gekozen worden uit de opties Bedroom, Study room, Living room, Kitchen, Bathroom of Other. Door op Other te tikken kan er een Nederlandse naam, bijvoorbeeld Meterkast, worden ingegeven. Hierna wordt gevraagd de eerste Multy X router te verbinden met het modem. We sluiten de eerste Multy X router aan op ons modem via de meegeleverde netwerkkabel en vervolgens sluiten we de voedingskabel aan en steken deze in het stopcontact. Er zit geen aan/uit-schakelaar op de Multy X en de LED-verlichting boven de router licht wit op en gaat na enkele seconden flikkeren. Als de LED-verlichting blauw flikkert is deze gereed voor de volgende stap: de app maakt verbinding met de Multy X. Als die verbinding is gemaakt, knippert de LED-verlichting weer wit en wordt gevraagd om een naam voor het WiFi-netwerk en een WiFi-wachtwoord in te geven. Klik vervolgens op Create en het WiFi-netwerk wordt aangemaakt. Met de boodschap WiFi Created! wordt deze procedure afgerond.

Satelliet

De app vraagt nu of we een tweede Multy X willen toevoegen. We klikken op Add Multy en plaatsen de tweede Multy X op de eerste verdieping in ons huis. Ook nu begint de LED-verlichting van deze Multy X eerst enige tijd wit te flikkeren en daarna blauw. Nu drukken we in de app op Next en de tweede Multy X wordt nu automatisch als satelliet aan de eerste toegevoegd. Met de boodschap WiFi created! wordt het synchronisatieproces afgerond. In het volgende venster kunnen we opgeven in welke ruimte we deze Multy X hebben geplaatst. Nu wordt het interessant: er verschijnt een scherm met de boodschap Poor Signal Strenght met daaronder een signaalsterktebalk waaruit blijkt dat de tweede Multy X te dicht bij de eerste staat. We tikken dan ook op de knop Change the Location of Multy en verplaatsen het apparaat naar een andere ruimte. In dit geval is de afstand echter weer te groot. Het valt niet mee om een optimale situatie te vinden waarbij de apparaten op een optimale afstand van elkaar staan. Als dat is gelukt vindt er in de volgende stap nog een firmware upgrade plaats en na een complete reboot is de installatie voltooid.

App

Na de installatie kan men via de app het WiFi-systeem beheren. Op de homepage zien we de actuele download- en uploadsnelheid met daaronder beide Multy X routers afgebeeld. Helemaal onderaan de pagina staat een menubalk met vier opties, te weten My WiFi system, Diagnose, Parental Control en Settings. De eerste optie is de homepage van de app. Via de optie Diagnose kan men de werking van het WiFi-systeem testen. Hierbij worden de internetsnelheden van beide Multy X routers en de snelheid van de onderlinge verbinding getest en vervolgens worden de meetresultaten getoond. Ins ons geval was elke verbinding geschikt om 4K-content te streamen. Prima, dus! Via Parental Control kan men op apparaat- of groepsniveau instellingen doen met betrekking tot toegang tot het internet via het WiFi-systeem. Door bijvoorbeeld alle apparaten van de kinderen in huis in een groep te plaatsen kan men vervolgens via de optie Schedule Setup blokkades instellen. Op die manier kan men doordeweeks internettoegang na bij voorbeeld 20.00 uur uitzetten voor de desbetreffende apparaten. Via de laatste optie Settings kan men via de optie Private Netwerk de netwerknaam en wachtwoord wijzigen. Via Guest WiFi kan men een WiFi-gastnetwerk activeren en beheren. Via UPnP Table kan men zien welke apparaten actief zijn. Via de menu-optie linksboven heeft men nog toegang tot een aantal opties. Zo kan men via WiFi System bijvoorbeeld zien hoeveel Multy X apparaten op de Multy X router zijn aangesloten. Eventueel kan men een foto van de ruimte maken waarin ze staan. Via My Multy kan men per apparaat een aantal instellingen, zoals IP-adres, firmwareversie en MAC-adres, inzien. Ook kan men hier eventueel de LED-verlichting bovenop het apparaat uitzetten. Via de overige opties kan men vragen stellen aan de fabrikant, heeft men toegang tot veel gestelde vragen, kan men het versienummer van de app raadplegen en inloggen op de myZyxelCloud.

Praktijk

Met een breedte van ruim 24 cm, een diepte van 18 cm en een hoogte van circa 6 cm zijn beide apparaten niet echt klein te noemen. Ook worden er geen materialen meegeleverd om de router en satelliet op te kunnen hangen aan wand of plafond. De apparaten beschikken zelfs niet over oogjes aan de onderkant waarmee het apparaat eventueel aan een wand kan worden opgehangen. Men is dus verplicht ze ergens neer te zetten en dat is in veel meterkasten niet zo handig. Wij hebben de Multy X-router bedraad in de meterkast op ons Ziggo-modem aangesloten en de satelliet helemaal aan de andere kant van het pand geplaatst. Ondanks een melding tijdens de installatie dat de satelliet te ver stond, kregen we toch een uitstekende WiFi-dekking in het huis. Dankzij de Diagnose optie in de app is ook eenvoudig de beschikbare WiFi-snelheid te meten. De Multy X-router en –satelliet leveren alle twee een maximale snelheid van 400 Mbps op het 2.4GHz-kanaal en 866 Mbps op het 5GHz-kanaal. Een tweede 5HGz-kanaal met 1733 GHz wordt gebruikt om data tussen router en satelliet(en) te transporteren. In de praktijk worden deze snelheden echter niet gehaald. Van onze 200 Mbps internetverbinding konden we in onze testomgeving circa 170 Mbps gebruiken en dat is uitstekend!

Conclusie

Het Zyxel Multy X WiFi-systeem biedt een goede WiFi-dekking door het hele huis (tot maximaal 450 m2). Is het pand groter, dan kan men door middel van extra satellieten het bereik eenvoudig uitbreiden. De installatie en beheer zijn via de Engelstalige app goed geregeld. De app is dusdanig gebruiksvriendelijk dat ook mensen zonder technische kennis er prima mee uit de voeten kunnen. Minpuntje was de wel erg gevoelige signaalsterktebalk die aangaf of de satelliet wel goed was gepositioneerd. Ook het ontbreken van de mogelijkheid om de router op te kunnen hangen is een gemis. Voor techneuten die graag ‘onder de motorkap willen kruipen’ en meer instelmogelijkheden willen, is het systeem minder geschikt. Voor niet-techneuten die op zoek zijn naar een goed functionerend multiroom WiFi-systeem is Multy X echter ideaal. Het Zyxel Multy X WiFi-systeem (router en één satelliet) kost € 369,- Op basis van de prima werking en het hoge installatiegemak is een Breekpunt PlusPunt op zijn plaats! Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.zyxel.nl.