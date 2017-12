Philips breidt Hue-app functionaliteit uit

Eindelijk heeft Philips de Hue-app voorzien van de mogelijkheid om lampen aan en uit te laten gaan op basis van de zonsondergang en –opkomst. Dit was een veelgevraagde optie, die eigenlijk van meet af aan in de Hue-app had moeten zitten. Wij installeerden de meest recente Hue-app en namen de proef op de som.

Het niet kunnen schakelen op basis van de lokale zonsondergang en –opkomst was van begin af aan een groot gemis in de Hue-app van Philips. Wie dat wilde moest gebruik maken van een app van een derde partij of een IFTTT-applet gebruiken. Met de meest recente versie (2.17.0) is het echter nu ook met de Philips Hue-app mogelijk om lampen te schakelen op basis de zonsondergang en –opkomst. Deze optie komt men nu tegen bij het maken van een routine. Om er gebruik van te kunnen maken, moet men de app wel toestemming geven om gebruik te mogen maken van locatiegegevens zodat de app het juiste tijdstip van de zonsondergang en –opkomst kan bepalen. Hierbij kan worden gekozen uit de bekende opties: Nooit, Bij gebruik van app en Altijd. Heeft men de app toestemming gegeven om de locatievoorziening te gebruiken, dan kan men aan de slag met het maken van een veelgevraagde routine waarbij bepaalde lampen in huis bij zonsondergang automatisch aan gaan.

Praktijk

Stel we willen tijdens de vakantie lampen in de woonkamer en gang automatisch aan willen laten gaan wanneer de zon is ondergegaan. We tikken in de meest recente Hue-app op Routines > Andere routines en vervolgens rechtsonder op het Plusteken (+) om een nieuwe routine aan te maken. Er verschijnt nu een venster met daarin de opties Op een bepaald tijdstip, Zonsondergang, Zonsopkomst en Annuleer. We tikken hier op Zonsondergang. In het volgende venster Nieuw kunnen we bovenaan deze nieuwe routine een unieke naam, bijvoorbeeld Vakantie, geven. Daaronder kunnen we opgeven op welke dagen van de week deze routine actief moet zijn en bij Transitie of de lichten onmiddellijk bij zonsondergang aan moeten gaan of geleidelijk gedurende 5, 10, 15, 20, 15 of 30 minuten. Nu is het bij zonsondergang niet meteen helemaal donker, dus kiezen we hier voor 30 minuten. We missen hier echter een optie om de verlichting wat later na zonsondergang aan te laten gaan. Bij de optie Waar? Selecteren we de kamers – in ons voorbeeld de woonkamer en gang – waar de verlichting aan moet gaan en eventueel met welk lichtrecept. Daarna kan men bij Kamer(s) uitschakelen om kiezen uit Niets doen of Zonsopkomst. Jammer, dan hier geen optie aanwezig is om een specifiek tijdstip in te geven. Wij kiezen dan ook Niets doen omdat we de lampen niet tot zonsopkomst willen laten branden en tikken tot slot op Bewaar om de routine op te slaan. We maken vervolgens een aparte routine om de lampen in beide ruimtes later op de avond uit te laten gaan. De optie zonsopkomst werkt op een soortgelijke manier. In de Instellingen zit onder Geavanceerd ook nog een optie met de vreemde naam Compensatie Zons- en Zonsopkomst. Op deze plek is dat niet alleen onhandig, maar ook het feit dat er alleen vóór zonsondergang en na zonsopkomst tijd kan worden toegevoegd is ronduit vreemd. Het is in Nederland bij een zonsondergang niet zoals in de tropen ineens donker. Het zou dan ook beter zijn als men bij een zonsondergang juist minuten erna zou kunnen instellen!

Conclusie

De mogelijkheid om Hue-lampen te kunnen schakelen op basis van de zonsondergang en –opkomst is eindelijk beschikbaar. De huidige implementatie is prima voor bijvoorbeeld buitenlampen die de hele nacht branden. Voor binnen missen we in de routine echter nog de mogelijkheid om een tijdstip in te geven om de lampen later op de avond of in de loop van de nacht weer uit te laten gaan. Daarvoor moet nu een aparte routine worden gemaakt en dat is omslachtig. Ook missen we de mogelijkheid om de verlichting bij zonsondergang iets later aan of bij zonsopkomst iets eerder uit te laten gaan. Desondanks is de toevoeging van deze optie een prima uitbreiding op de Philips Hue-app!

Kijk voor meer informatie op www2.meethue.com.