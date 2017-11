Met enige regelmaat verschijnt er een update van macOS, het besturingssysteem van Apple-computers. Een besturingssysteem is het belangrijkste onderdeel van een computer. Het zorgt er onder meer voor dat u programma’s kunt starten, bestanden kunt beheren en extra apparaten kunt aansluiten. In Ontdek macOS High Sierra (ISBN 9789463560047) van auteur Bob Timroff staat de meest recente versie van macOS centraal.

MacOS High Sierra ziet er schitterend uit, is uiterst stabiel, zeer gebruiksvriendelijk en vraagt nauwelijks onderhoud. Desondanks zullen vooral beginnende gebruikers die bijvoorbeeld overstappen van Windows wegwijs moeten worden gemaakt. Dit 230 pagina’s tellende boek is daarvoor uitstekend geschikt. De auteur behandelt in acht hoofdstukken alle aspecten van dit nieuwe besturingssysteem. In de eerste twee hoofdstukken worden de essentiële zaken, zoals het bureaublad, het dock, Finder en de menu’s behandeld. In het derde hoofdstuk staat het werken met mappen en bestanden centraal. In het vierde hoofdstuk leert u navigeren, zoeken met Siri en de inhoud van uw computer organiseren met programmatabbladen, tags, Mission Control, Spaces, Spotlight, AirDrop, slimme mappen en het dock. In het vijfde hoofdstuk draait het allemaal om Systeemvoorkeuren en in het zesde hoofdstuk staan de map Programma’s, hulpprogramma’s, Berichtencentrum, Continuity, Handoff, iLife en iWorks centraal. In het volgende hoofdstuk vindt u uw weg in Contacten, Agenda, iTunes, Foto’s, Fotolader, Photo Booth, QuickTime Player en Time Machine. In het laatste hoofdstuk, genaamd Pret op internet, maakt u verbinding met internet en leert u omgaan met Mail, Safari, Berichten en iCloud. Een uitstekend boek voor beginnende gebruikers en een goed naslagwerk voor de meer ervaren Mac-gebruiker. Het € 24,99 en is onder andere te koop bij Bol.com.