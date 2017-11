Netgear Nighthawk X4S Wall-Plug AC2200 Tri-band WiFi Range Extender

Netgear heeft zijn lijn van WiFi-extenders uitgebreid met een nieuw mesh-model: de Nighthawk X4S Wall-Plug AC2200 Tri-band WiFi Range Extender met FastLane3 en Smart Roaming (EX7500). Daarmee geniet je van verbeterd bereik en hogere snelheden op verbonden apparaten, zonder dat de bestaande WiFi-router moet worden vervangen. Dankzij gepatenteerde NETGEAR FastLane3-technologie kun je gebruik maken van Nighthawk Mesh-functionaliteiten zoals dezelfde SSID en hetzelfde wachtwoord voor het volledige netwerk zonder enige vermindering van snelheid.

De Nighthawk X4S maakt net als de Nighthawk X6S AC3000 Tri-band WiFi Range Extender (EX8000) gebruik van FastLane3-technologie waarmee elk bestaand WiFi-netwerk verandert in een uitgebreid WiFi-systeem, waardoor dode hoeken wegvallen en de snelheid omhoog gaat. Deze technologie werd voor het eerst gebruikt in de populaire Orbi-serie en zorgt voor Tri-band WiFi: een speciale draadloze verbinding van extender naar router waardoor op smartphones, tablets en computers probleemloos kan worden gestreamed, gegamed en gebrowsed. De WiFi is tot 100 procent sneller dan op traditionele dual-band WiFi-extenders. De nieuwe Nighthawk-extender werkt op elk draadloos thuisnetwerk en breidt de WiFi-dekking uit met bijna 100 vierkante meter en is met één druk op de knop geïnstalleerd. De geoptimaliseerde interne antenne zorgt voor bereik in alle hoeken en lost traagheidsproblemen op – zelfs op grote afstand van de router of bij fysieke versperringen. De Nighthawk X4S WiFi-extender kan zelfs nog verder uitbreiden door meerdere exemplaren aan elkaar te koppelen.

Smart Roaming

De dagen dat er moest worden gewisseld tussen WiFi-netwerken wanneer je door je huis liep, zijn voorbij, net als de frustraties van verminderde snelheid bij gebruik van een extender. Met Smart Roaming heb je van je voordeur tot de achtertuin en van de zolder tot de kelder naadloos bereik op alle apparaten. Elk apparaat krijgt dankzij MU-MIMO en Smart Connect Intelligence de best mogelijke WiFi-verbinding toegewezen. De Nighthawk X4S past in elk stopcontact en valt daardoor niet op in de kamer. De LED-lichtjes op de voorkant geven aan op welke plek de extender het best kan worden geplaatst voor de beste WiFi-dekking. Nighthawk Mesh-technologie zorgt ervoor dat Netgear-extenders de bestaande WiFi met één druk op de knop sneller maken, zonder de router of gateway te vervangen.

De Netgear Nighthawk X4S Wall-Plug AC2200 Tri-band WiFi Range Extender met FastLane3 en Smart Roaming (EX7500) is nu beschikbaar voor een adviesprijs van € 129,99.

Kijk voor meer informatie op www.netgear.com.