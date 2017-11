Om foto’s of video-opnamen aan familie en vrienden of klanten en zakenrelaties te laten zien, neemt men deze vaak op een USB-stick mee. Probleem is veelal dat de mediabestanden anno 2017 fors van omvang kunnen zijn. Een eenvoudig USB-stickje is – zeker voor professionals – vaak niet meer toereikend. De DataTraveler Elite G2 van Kingston biedt dan uitkomst.

De Kingston DataTraveler Elite G2 is een chic ogende USB-stick, die beschikbaar is in een 32GB, 64GB en 128GB uitvoering en gebruikt kan worden in zowel de standaard USB2.0- als de veel snellere USB3.0 –poort. Dit maakt de DataTraveler Elite G2 prima geschikt om grote videobestanden en grote hoeveelheden hoge resolutie foto’s te transporteren en op bijna elk gangbaar apparaat af te kunnen spelen. Vooral 4K-videobestanden zijn dankzij een leessnelheid van 180MB/s bij gebruik in een USB3.0-poort probleemloos en zonder haperen af te spelen. De schrijfsnelheid van de 32GB-versie bedraagt maximaal 50MB/s en van de 64- en 128GB-versies is dat 70MB/s. Dus ook het overzetten van bestanden verloopt lekker vlot.

Tijdens het transport zijn de mediabestanden veilig, want de zeer degelijke metalen behuizing van de DataTraveler Elite G2 is ook nog eens schok- en waterbestendig! De stick is circa 6x2x1cm groot en beschikt over een opening aan het uiteinde, zodat deze ook bijvoorbeeld aan een sleutelbos kan worden bevestigd. Prijzen vanaf circa € 25,- (32GB) tot € 60,- (128GB). Een prima cadeau voor de feestdagen!

Kijk voor meer informatie op www.kingston.com.