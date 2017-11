Download: Ashampoo PDF Free

Nieuw van Ashampoo is PDF Free, een gratis Windows-programma waarmee men PDF-documenten kan openen, bewerken en maken. Ashampoo PDF Free opent PDF-bestanden veilig en ondersteunt alle PDF-standaarden. PDF-documenten zijn compact en als platformonafhankelijk formaat met een uniforme weergave over alle apparaten is PDF het perfecte bestandsformaat voor het uitwisselen van uw documenten.

Ashampoo PDF Free wordt tevens geleverd met een virtueel printerstuurprogramma waarmee vanuit elke Windows-applicatie met afdrukfunctionaliteit PDF’s kunnen worden aangemaakt. Het programma ondersteunt ook de mogelijkheid van het invullen van PDF-formulieren. Een geïntegreerde zoekfunctie maakt het gemakkelijk om specifieke tekstdelen snel te vinden. Gebruikers kunnen ook pagina’s binnen PDF-documenten herschikken, verwijderen of nieuwe pagina’s invoegen om extra inhoud aan bestaande PDF-documenten toe te voegen. Ashampoo PDF Free is gratis beschikbaar en geschikt voor Windows-computers met versie 7.1 of hoger.

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com/nl/eur/pin/0074/office-software/Ashampoo-PDF-Free