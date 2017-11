Beveilig uw thuisnetwerk met Fingbox

De Fingbox is een nieuw en innovatief netwerkbeveiligingssysteem, dat bestaat uit de fysieke Fingbox die men op de router van het thuisnetwerk aansluit en de bijbehorende Fing app die op smartphone of tablet draait. Eenmaal actief monitort de Fingbox continu het thuisnetwerk, detecteert het potentiële indringers, kan men ongewenste apparaten blokkeren en de kwaliteit van het thuisnetwerk en de internetverbinding controleren. Wij namen de proef op de som.

De Fingbox is ontwikkeld door de makers van de gratis Fing app (beschikbaar voor iOS en Android). Met de Fing app kan men in één oogopslag alle op het thuisnetwerk aangesloten apparaten in beeld brengen, IP-adresconflicten opsporen en mogelijke indringers vinden. Het is met meer dan 20 miljoen downloads de meest gebruikte gratis netwerkscanner-app. Om in het bijzonder de beveiliging van thuisnetwerken naar een hoger niveau te kunnen tillen, ontwikkelde men de Fingbox. Met de Fingbox aangesloten op de router, kan men nu ook ongewenste apparaten blokkeren, indringers detecteren, een digitale omheining toepassen, WiFi-sweetspots vinden en een bandbreedteanalyse uitvoeren. In een woning met een toenemend aantal bedrade en draadloze netwerkverbindingen is anno 2017 een goed stuk gereedschap om een en ander in kaart te brengen, te monitoren en te beveiligen geen overbodige luxe. De Fingbox biedt deze functies en de makers hebben diverse plannen om de functionaliteit van de Fingbox en Fing app in de nabije toekomst verder uit te breiden.

Installatie

De Fingbox wordt geleverd in een vierkante wit/blauwe doos. In de doos vinden we de Fingbox zelf, de bijbehorende netvoeding met vier verschillende opzetstekers (US, UK, AU en EU), een netwerkkabel en een summiere Engelstalige installatiebrochure. Dat laatste is verklaarbaar, want de installatie is namelijk kinderlijk eenvoudig. De Fingbox zelf is vervaardigd van kunststof en wordt geleverd inclusief een rubberachtige blauwe hoes waarin het apparaat dient te worden geplaatst. Via een opening kan men de voedings- en netwerkkabel op het apparaat aansluiten en vervolgens in de blauwe hoes laten zakken. Jammer is wel dat deze blauwe hoes niet standaard over wandbevestigingsopties beschikt. Zelf een gaatje boren in de bodem om het geheel met een schroef op een wand vast te kunnen zetten is eventueel een optie. We sluiten vervolgens de netwerkkabel op de router aan en steken de steker van de netvoeding in het stopcontact. De LED-verlichting van de Fingbox flikkert eerst wit en even later groen ten teken dat deze gereed is voor gebruik. De hardware installatie is nu klaar en om de installatie te voltooien moeten we nu de Fing app downloaden en starten.

Fing app

Dat eerste hoeven we niet te doen, want we gebruiken de app al geruime tijd op onze iPhone om ons thuisnetwerk te monitoren. De eerste optie Apparaten geeft een overzicht van alle online en offline apparaten in het thuisnetwerk. Handig om bijvoorbeeld conflicterende IP-adressen op te sporen. De optie Mijn Netwerken toont een overzicht van alle ooit door de app gescande netwerken en via Tools kan men externe apparaten en diensten scannen en pingen. Om de Fingbox in gebruik te nemen tikken we rechtsonder op de vierde tab Fingbox. We zien nu een aanbiedingspagina om de Fingbox met $ 10,- korting aan te schaffen. Om de zojuist geïnstalleerde Fingbox aan de app toe te voegen, tikken we rechtsboven op het Fingbox met plusteken-icoontje. In het volgende scherm wordt gevraagd om een Fing-account aan te maken. We tikken op Aanmelden en in het volgende scherm kan men zich aanmelden met een bestaand Google- of Facebook-account of door een e-mailadres met wachtwoord op te geven. Wij doorlopen de registratie en tikken daarna op Activeer Fingbox. De app gaat op zoek naar de op het thuisnetwerk aangesloten Fingbox en vindt deze na enige tijd. We tikken nu op Configureren en in het volgende scherm kan de locatie en het type netwerk (Home, Kantoor, Huur, Openbaar) worden ingesteld. Tot slot klikken we op Klaar en is de Fingbox gereed om gebruikt te gaan worden.

Praktijk

Als we nu het tabblad Fingbox in de Fing app openen, dan zien we nu in plaats van de aanbiedingspagina de thuispagina van de Fingbox. Helemaal rechts bovenaan zit een knop Instellingen. Hier kan men de LED-helderheid aanpassen of helemaal uitzetten. Ook kan men hier – indien nodig – kiezen voor een langzamere netwerkdetectie. Netwerkgebruikers kan men via de optie Voeg toe gebruiker aan het systeem toevoegen. Tijdens het toevoegen van een gebruiker dient men deze in een categorie (Gezin, Hulp, Vriend of Andere) en subcategorie (Hem, Haar, Kind, Relatie, Huisdier of Andere) te plaatsen. Tevens kan men alle apparaten van de desbetreffende gebruiker selecteren. Via Opslaan slaan we de gebruikersnaam en apparatenselectie op. Vanaf dat moment kan men zien wanneer iemand thuis online is. Daaronder wordt het aantal apparaten dat online is vermeld en daar direct onder de apparaten die recent online zijn gekomen. Bij elk apparaat staat de optie Wijs toe aan gebruiker. Hiermee kan men het desbetreffende apparaat toekennen aan een specifieke gebruiker. Via de optie Apparaat blokkeren kan men het desbetreffende apparaat toegang tot het netwerk weigeren. Als alles in orde is tikt men op Oké. Het apparaat verdwijnt dan uit de lijst. Eronder zien we vier grote knoppen, genaamd WiFi-snelheid, Internetsnelheid, Bandbreedteanalyse en Digitale omheining. Met de eerste optie kan men op elke locatie in huis de actuele WiFi-snelheid meten. Handig voor het vinden van optimale en minder optimale WiFi-plekken in huis. Via de optie Internetsnelheid van men de werkelijke download- en uploadsnelheid van je internetprovider meten en via Bandbreedteanalyse kan men per apparaat in real-time de maximale upload- en downloadsnelheid, evenals de maximale download- en uploadcapaciteit meten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om bandbreedte-veelvraten in het WiFi-thuisnetwerk op te sporen.

Beveiliging

Een bijzondere optie is Digitale omheining. Hiermee kan men via de optie Dichtbij zien welke apparaten, dus ook bijvoorbeeld de smartphone van een voorbijganger of bezoeker, zich dichtbij je netwerk bevinden. Eventueel kan men voor een apparaat een waarschuwing (alert) instellen door er op te tikken, deze een naam te geven en op Bekijken te tikken. Vanaf dat moment zal men een notificatie krijgen als het desbetreffende apparaat binnen jouw digitale omheining komt. Via de optie Stations kan men zien welke access points zich binnen jouw digitale omheining bevinden en op welk kanaal deze actief zijn. En via de optie In mijn netwerk kun je zien hoeveel routers, apparaten, access points en dergelijke er momenteel in het netwerk actief zijn en op welk kanaal ze zitten. Via de groene, gele of rode balk kan men zien hoe dichtbij een apparaat is. Helemaal onderaan de Fingbox pagina staat de optie Internet security. Door hier op te klikken krijgt men boven aan de pagina de Internet Provider met IP-adres te zien. Tikt men op Meer details, dan kan men zien dat de router verbonden is met het openbare internet, of er een firewall actief is en of de router UPnP doorsturen ondersteunt (een potentieel gevaar). Eronder staat – indien in het netwerk aanwezig – een lijst met open poorten. Dit zijn poorten op bijvoorbeeld een homeserver die open staan op bestanden te kunnen downloaden. Indien gewenst kan men via de optie Sluit deze poorten de gevonden open poorten sluiten. In het volgende venster kan men de poorten die men niet wenst te sluiten afvinken. Daarna klikken we op het slotje rechts boven en vervolgens gaat Fingbox aan de slag om de aangevinkte poorten te sluiten. Vanuit het oogpunt van beveiliging kan men maar beter zo min mogelijk poorten open hebben staan. Wij ontdekten nog een paar open poorten, waar we het bestaan niet van wisten. Erg handig dus om ze op deze manier te kunnen sluiten.

Conclusie

Fingbox is een uitstekend hulpmiddel om het thuisnetwerk te monitoren en te beveiligen. De installatie is kinderlijk eenvoudig en het geeft meteen inzicht in alle op het thuisnetwerk aangesloten apparaten. Door deze te koppelen aan specifieke gebruikers krijgt men ook meer inzicht én controle over het netwerkgebruik. Door het continu monitoren van het thuisnetwerk kan men niet alleen netwerkproblemen voorkomen, maar het thuisnetwerk ook tegen mogelijke indringers beschermen en dankzij de digitale omheining biedt de Fingbox tevens een uniek kijkje op de directe omgeving van je thuisnetwerk. Op basis van het installatiegemak en de uitgebreide functionaliteit kennen wij de Fingbox een Breekpunt PlusPunt toe. De Fingbox kost $ 129,- en is dat geld wat ons betreft dubbel en dwars waard. Via de Fing app kan men de Fingbox tijdelijk met $ 10,- korting aanschaffen. Ons advies: zeker doen!

Kijk voor meer informatie op www.fing.io.