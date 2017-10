Vanaf het begin is Windows 10 gericht op het stimuleren van de creativiteit van elke gebruiker. Dit zet Microsoft door met de Windows 10 Fall Creators Update, die verschillende innovaties biedt: van Mixed Reality en 3D tot aan het sneller delen van je gaming skills en het omvormen van je foto’s en video’s naar levendige herinneringen met 3D-effecten. De Windows 10 Fall Creators Update is beschikbaar voor verschillende Windows 10-apparaten en Windows Mixed Reality-headsets.

De Windows 10 Fall Creators Update biedt een groot aantal vernieuwingen, waaronder directe inking in een pdf, een nieuwe Find my Pen-mogelijkheid, en een ‘Ga verder op je pc’-functie met Cortana en Microsoft Edge voor een naadloze Windows-ervaring op verschillende apparaten. Maar ook betere beveiligings- en meer privacymogelijkheden en verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid, waaronder Eye Control. In de Fall Creators Update zit een volledig aangepaste Foto-app. Je kunt je foto’s heel gemakkelijk omvormen naar echte herinneringen met persoonlijke 3D-effecten, ink, transities en video. Je hebt daarvoor geen kennis nodig van foto- of videomontage. Maak bijvoorbeeld van je vakantiefoto’s een mooie collage met een soundtrack, een thema en soepele overgangen. En met de 3D-functie maak je dynamische objecten zoals een voetbal die in vlammen opgaat als hij het doel ingaat.

Mixed Reality

Met de Windows 10 Fall Creators Update maakt Microsoft Mixed Reality beschikbaar voor grote groepen gebruikers. Tot nu toe had je hiervoor een headset en verschillende camera’s nodig en je kon je een headset niet zomaar meenemen naar een vriend of naar je werk. Dat verandert met de Windows Mixed Reality-headsets. Acer, Dell, HP en Lenovo hebben inmiddels hun eerste Windows Mixed Reality-headsets gepresenteerd. Samsung volgt op 6 november met de Samsung HMD Odyssey. Deze Windows Mixed Reality-headsets zijn eenvoudig in gebruik. Je kan ze overal mee naar toe nemen. De Fall Creators Update herbergt tevens de Mixed Reality Viewer, die Mixed Reality met de pc mogelijk maakt. Je kunt gewoon de camera op je pc gebruiken en 3D-objecten zien die je mixt in je directe omgeving. Je kunt bijvoorbeeld reizen maken, sporten en live concerten bezoeken in je eigen virtuele omgeving met content uit meer dan 20.000 apps in de Windows Store.

3D

Met de Fall Creators Update kan iedereen aan de slag met 3D. Met Paint 3D maak je gemakkelijk objecten, die je kunt opnemen in Office-bestanden zoals PowerPoint-presentaties en Word-documenten. Objecten zijn bijvoorbeeld te animeren binnen je presentatie en met de Mixed Reality Viewer is een 3D-creatie ook eenvoudig naar de fysieke wereld over te brengen. Gaming is de snelst groeiende vorm van entertainment, ook in Windows 10. Er zijn nu al bijna 200 miljoen actieve gamers die Windows 10 gebruiken. Juist door de explosieve groei van eSports en interactieve game-streaming zijn er nu meer mensen die kijken naar hoe andere gamers spelen dan dat ze zelf een console in de hand hebben. Met Mixer, de enige real-time interactieve game-streamingservice, kan iedereen een game uitzenden of bekijken. Met de Fall Creators Update heeft microsoft de Mixer bovendien verbeterd. Je kunt een game nu nog sneller opstarten of ernaar kijken. Met Game Mode haal je meer kracht uit je pc en speel je je game nog sneller. Naast al deze vernieuwingen kun je ook al uitkijken naar de lancering van de Xbox One X op 7 november, de krachtigste console ooit, die is ontwikkeld met het oog op 4K-gaming.

De Fall Creators Update komt via de functie Windows Update beschikbaar voor alle Windows 10 gebruikers.