Google heeft in de vorm van Google Chrome, Gmail, Google Foto’s en Google Drive een aantal handige programma’s gratis beschikbaar gesteld, die men zowel op een Windows computer als Android tablet of smartphone kan gebruiken. Bij uitgeverij Visual Steps is een boek over deze veelgebruikte programma’s verschenen. In Ontdek Google Chrome, Gmail, Google Foto’s en Google Drive (ISBN 9789059054646) wordt op de bekende visuele wijze uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van deze handige programma’s.

Het 136 pagina’s dikke boek telt vier hoofstukken. In het eerste hoofdstuk leert u de mogelijkheden van de gebruiksvriendelijke internetbrowser Chrome kennen. Daarna komt in het tweede hoofdstuk Gmail uitgebreid aan de orde. U leert e-mail versturen, ontvangen, verzenden en ordenen. Her derde hoofdstuk is gewijd aan Google Foto’s. Met dit programma kunt u uw foto’s uploaden, bewerken en delen met anderen. Tenslotte komt in het vierde en laatste hoofdstuk Google Drive aan bod. Hiermee kunt u bestanden in de cloud opslaan. Het grote voordeel hiervan is dat u het op elk gewenst apparaat kunt openen en direct uw bestanden als reservekopie hebt opgeslagen. Een prima gids voor beginnende gebruikers. Het boek kost slechts € 13.95 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!